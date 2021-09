Svým jednáním se dopustil hrubé neslušnosti na místě veřejném a veřejnosti přístupném. Oznámení policisté přijali na linku 158 po 15 hodině. Šetřením na místě svědci policejní hlídce potvrdili, že muž měl onanovat před kolemjdoucími a také před zde přítomnými dětmi. U muže byla provedena dechová zkouška, která ukázala pozitivní výsledek alkoholu v dechu. Policisté muže zadrželi, umístili do policejní cely a případem se i nadále zabývají.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.