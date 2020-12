Muž, který zavraždil ženu před zraky jejich syna, dostal osmnáct let

Soud ve středu potvrdil muži (44 let) z Jindřichohradecka trest ve výši osmnácti let vězení za to, že letos na jaře ubodal svoji bývalou přítelkyni. Jak uvedla ČTK, zavraždil ji před zraky jejich tříapůlletého syna a ženiny matky. Oběti zasadil 36 bodných ran.

Soud, rozsudek, kladívko - ilustrační foto.

Muž se k činu přiznal. Tvrdil ovšem, že ženu zabít neplánoval. Jeho odvolání senát pražského vrchního soudu zamítl. Vraždy na jihu Čech

v roce 2020 ZDE "Podle nás se jedná spíš o trest nepřiměřeně mírný," prohlásil předseda senátu Jiří Lněnička. Státní zastupitelství však pro muže přísnější trest nepožadovalo. Jak uvedla ČTK, muž podle soudce zavraždil ženu po předchozím uvážení, dlouhodobě jí smrtí vyhrožoval. "Napadl ji zákeřně v noci, v bezpečí jejího domova," dodal Lněnička s tím, že žena neměla šanci se ubránit. Muži též značně přitížilo, že činu přihlíželi syn i matka oběti. Muž musí zaplatit statisíce odškodného Odsouzený muž musí podle středečního rozhodnutí soudu zaplatit ženině matce 700 tisíc korun odškodného. Podle soudce se zhroutila a má psychické problémy. Stejnou částku přiznal odvolací senát také synovi zavražděné ženy. "Jedná se o příšerný zážitek, který si ponese do konce svého života," uvedl Lněnička. Muž podezřelý z vraždy na Jindřichohradecku byl dopaden Přečíst článek › Podle informací ČTK musí muž ještě ministerstvu spravedlnosti uhradit 200 000 korun, které již chlapci poslalo. Odškodnění se dočká i druhý ženin syn, který u její vraždy nebyl. Zasadil ženě 36 ran nožem Tragédie se odehrála v letošním březnu. Odsouzený muž zjistil, že má jeho bývalá přítelkyně novou známost. V noci se dostal do jejího domu, z kuchyně vzal nůž a v ložnici, kde spala s jejich malý synem, ji zavraždil. Zasadil jí 36 ran do obličeje i těla. Z místa uprchl a policisté jej po několika hodinách zadržela na Jičínsku. Karanténa může podporovat konflikty a tragédie Přečíst článek › ČTK uvedla, že mužův právník ve středu v odvolání uvedl, že jeho klient vraždu svojí bývalé družky neplánoval. Odmítl tvrzení obžaloby, že si v autě schoval finanční hotovost a cennosti, a připravoval se tak na útěk. Větší obnos, který se však nenašel, si podle jeho slov ponechal už v garáži. Advokát také nesouhlasil s tím, že byl útok brutální. Muž prohlásil, že svého činu nesmírně lituje. "Chtěl jsem si s ní jen vyříkat všechny věci," uvedl.

Autor: Redakce