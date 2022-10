V neděli o tom informovala policejní mluvčí Jaromíra Nováková. Na místo, kde se nešťastník pokoušel o sebevraždu, vyjela hlídka Obvodního oddělení policie Strakonice. "Po příjezdu na most se zkontaktovali s oznamovatelem a opatrně se přiblížili k muži, který stál za ochranným zábradlím na okraji mostu nad hladinou řeky Otavy. Jeden z policistů s uplakaným a silně rozrušeným mužem navázal komunikaci a na chvíli odlákal jeho pozornost. To stačilo jeho kolegovi na to, aby muže chytil pevně za ruku a oděv. Profesionálním zásahem oba policisté sebevraha zpacifikovali, dostali ho do bezpečného prostoru za zábradlí a zachránili mu tak život," popsala záchrannou akci Jaromíra Nováková.