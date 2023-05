Mimořádný případ dvou tragických úmrtí mladých žen, k nimž došlo v rakouských horách, na takzvaných ferratách, se podařilo rozplést jihočeským kriminalistům. Spojovacím článkem obou tragédií je podle slov policejního mluvčího Jiřího Matznera horský průvodce (35 let) z Českých Budějovic.

Jezero Mondsee. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Jak vysvětlil mluvčí policie Jiří Matzner, zmíněný muž byl hlavním organizátorem výprav do Rakouska na ferraty. „Pomáhal mu jeho sedmatřicetiletý kamarád z Českého Krumlova. Podle dosavadního vyšetřování měli oba obvinění muži porušit řadu pravidel pro pohyb na horách, včetně chybějících profesních oprávnění. Důsledkem byly ztráty dvou lidských životů,“ uvedl.

Strmý pád skončil smrtí

Zajištěná cesta (nazývaná také ferrata podle italského označení Via Ferrata) je cesta v nepřístupném, obvykle horském terénu, která je vybavena jisticím ocelovým lanem, železnými stupy, případně dalšími pomůckami pro výstup. wikipedie.cz

Mluvčí popsal: „Hlavní organizátor výpravy - muž z Českých Budějovic - zrealizoval zájezd do Rakouska na ferratu Wilddfrauensteig. Zájezd v červenci 2019 zorganizoval za úplatu pro dvě desítky zájemců. Přestože zájezd se zdoláním ferraty garantoval zajištěním své přítomnosti, tzn. přítomností horského průvodce, tak se zájezdu nezúčastnil a svou odpovědnost přenesl na svého kamaráda z Českého Krumlova. Ten však neměl profesní kvalifikaci horského průvodce a pravděpodobně ani potřebné zkušenosti pro vedení takového počtu osob v náročném horském terénu. Také nerespektoval doporučení Unie asociací mezinárodních horských průvodců (UIMLA), stanovující maximálně šest klientů na jednoho profesionálního horského vůdce.“

Ani jeden z obviněných mužů navíc před začátkem výstupu na ferratu nereagoval na informace o počasí, zejména na varování o výskytu bouřek v dané oblasti. Pravděpodobně v důsledku všech jednotlivých pochybení jedna členka skupiny, žena (24 let), při nebezpečném sestupu na mokrém povrchu uklouzla a po strmém pádu utrpěla smrtelná zranění.

Mladá Češka zahynula u sousedů

„Přivolaným rakouským záchranářům pak zájezd obviněný muž z Českého Krumlova prezentoval jako akci skupiny nadšených turistů. Rakouskými orgány tak byla věc uzavřena jako nešťastná tragická nehoda turisty,“ vysvětlil Jiří Matzner.

Vyšetřovatelé však zjistili, že pro vedení takovéhoto organizovaného zájezdu je potřeba být mezinárodním horským vůdcem. K tomu ani jeden z obviněných můžu neměl oprávnění. Na tuto tragickou událost zareagovala Česká asociace horských průvodců a z důvodu zjištěných zásadních pochybení obviněného Budějovičáka vyloučila z asociace. Tím přišel o kvalifikaci průvodce.

I přes tragédii v zájezdech pokračoval

Zbytečná smrt jedné ženy však pro obviněného zřejmě nebyla žádnou překážkou, protože ve svém nebezpečném podnikání pokračoval a dál nabízel zájezdy.

„V srpnu 2020 zorganizoval další výpravu, tentokrát na ferratu Drachenwand. Zde svou nedbalostí způsobil smrt další, tentokrát pětadvacetileté ženy,“ sdělil mluvčí policie.

A co se stalo tentokrát? „Opět za úplatu organizoval výstup na obtížnou ferratu, kde vedl skupinu zhruba patnácti osob, a to včetně začátečníků. Před nástupem na trasu do skupiny zařadil ženu (25 let), začátečnici, a to přesto, že neměla řádnou výstroj, čímž nesplnil svou úlohu profesionálního průvodce, když ji z akce nevyloučil. Žena na feratě od samého začátku nedokázala postupovat bez fyzické pomoci ostatních z výpravy, na vrcholu vykazovala známky psychického i fyzického vyčerpání, na což původce nijak nereagoval. Žena se pak při sestupu zřítila z výšky kolem 50 metrů a zemřela,“ popsal Jiří Matzner.

Ani po této tragédii se muž nezachoval v souladu s etikou dané profese a vyšetřujícím rakouským policejním orgánům vědomě zatajil, že je organizátorem placené výpravy či akce.

Českou policii upozornilo až trestní oznámení

Čeští policisté se o srpnové tragédii dozvěděli až díky trestnímu oznámení advokátky zastupující rodinu druhé zemřelé ženy. Vyšetřovatelé tím pádem celý případ začali rozplétat odzadu. Sami tak zjistili děsivou skutečnost, že se tragédie opakují a spojuje je jeden muž a jeho kamarád.

„Oba muži nyní v nejbližší době na základě podané obžaloby stanou před soudem v Českých Budějovicích, který bude rozhodovat o jejich vině a případném trestu. Hlavní organizátor – horský průvodce z Českých Budějovic, je obžalován z dvojnásobného přečinu usmrcení z nedbalosti a jeho kamarád z Českého Krumlova je obžalován z přečinu usmrcení z nedbalosti,“ nastínil Jiří Matzner.

„Závěrem je na místě si položit otázku, jak bych se měl zachovat při pohybu v náročných horských terénech, třeba v Alpách, na ferratě? Rozhodně bych si měl jako svého průvodce vybrat osobu skutečně kvalifikovanou a zodpovědnou, protože svým způsobem do jejích rukou vzkládám svůj vlastní život. Je vždy nutno použít selský rozum a zvážit i své vlastní schopnosti a zkušenosti. V případě, že se svěřím do rukou profesionála (jak tomu mělo být i v těchto případech), bych měl důsledně prověřit jeho skutečnou odbornost a zkušenost. Vodítkem mohou být například stránky www.horskypruvodce.cz,“ uzavřel policejní mluvčí.