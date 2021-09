V sobotu 18. září si vyhlédl za svůj cíl stánek s občerstvením, do kterého se v noci násilím vloupal. Odcizit už však nic nestačil, neboť byl zadržen policejní hlídkou Obvodního oddělení policie Strakonice.

S krádežemi ve Strakonicích pokračoval také během září, kdy se vloupal do cukrárny v ulici Lidická. "Pachatel se zaměřoval především na krádeže peněz, ale nepohrdl ani notebooky, cigaretami, či špekáčky," řekla tisková mluvčí strakonické policie Jaromíra Nováková.

Dále se vloupal do chaty v katastru obce Strakonice, kde odcizil peněženku s finanční hotovostí, studentskou kartou a platební kartou, prostřednictvím které získal finanční hotovost v celkové výši 1600 korun.

I přesto že byl tento muž v minulosti za trestnou činnost odsouzen, ve svém zlodějském řemesle stále pokračoval. V srpnu tohoto roku se vloupal do restaurace Na Myslivně v ulici Otavská, do budov sportovních klubů tenistů a fotbalistů ve Strakonicích.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.