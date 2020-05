Policisté zadrželi pachatele vloupání do rekreačních chalup v obci Čepřovice – část Koječín. Neznámého vozidla a cizího muže u rozestavěného domu zaregistroval v dopoledních hodinách občan, který bez zaváhání zavolal na linku 158. Operační důstojník na místo okamžitě vyslal policejní hlídky z Volyně a Vodňan.

Policisté na místě v jedné z narušených chalup zadrželi muže, který se před nimi schoval do sklepa budovy. Zadrženým je muž (29) z Rychnova nad Kněžnou, po kterém místní policisté vyhlásili celostátní pátrání, neboť je podezřelý z majetkové trestné činnosti páchané v Královéhradeckém kraji. "Ve čtvrtek 23. dubna zavítal na Strakonicko, do Koječína, kde vnikl na oplocený pozemek, který prohledal a připravil si zde do tašek věci k odcizení v hodnotě 500 korun (čepice, dámskou bižuterii). Díky výborné spolupráci všímavého občana a rychlého zásahu policistů neměl pachatel na Volyňsku příliš šancí," řekla tisková mluvčí PČR Strakonice Jaromíra Nováková.