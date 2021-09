Prvního září v půl deváté večer přijal dispečink telefonát z Mlýnské ulice. V jednom z domů za výtahem ležel chlap a nekomunikoval. Jednalo se o 32letého muže, jehož jméno začíná úředními záznamy městské policie procházet čím dál častěji. Hlídka ho z domu vykázala, on poslechl a bez námitek odešel. Ne nadlouho. Za půl hodiny volali kolegové ze státní policie, že mají nahlášeno napadání ženy jejím synem, který je údajně zfetovaný. Bylo to v témže domě, ze kterého strážníci předtím vyhazovali nekomunikujícího muže. Žena hlídce řekla, že tentokrát ji syn neublížil, nicméně že se ho bojí a proto jde spát jinam. Ten nechtěl z domu odejít. Nakonec si sedl na lavičku před domem a strážníci ještě dohlédli, aby jeho matka mohla bez bázně prostor opustit.

Účastníkem neštěstí byl v neděli 29. srpna hodinu před polednem také pes, německý ovčák. V Tovární ulici došlo ke srážce osobního auta s vlakem. Záchranný integrovaný systém, který na místě pracoval, přivolal na pomoc i strážníky. Pro těžce zraněnou řidičku přiletěl vrtulník a bylo potřeba se postarat o jejího psa. Hlídka pejska převezla do útulku a jeho pracovníci přivolali veterináře, protože pejsek měl zraněnou zadní nohu. Ještě týž den si pro psa přijel syn zraněné ženy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.