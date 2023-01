Obchod s lidmi byl během hlavního líčení nesporně prokázán ve vztahu k jedné z dívek pouze Danielovi N. (48) z Rumunska. Ionicu G. (39) v tomto bodě obžaloby soud zprostil viny.

Hlavní líčení bylo časově náročné, začalo již v srpnu minulého roku, veškeré výpovědi totiž museli tlumočníci překládat do rumunštiny i němčiny. Svědectví byla podávaná také prostřednictví videokonferencí ze zahraničí, většinu výpovědí poskytovaly právě ženy nejstaršího řemesla z rumunských a rakouských soudních síní prostřednictvím obrazovky. Kromě listinných důkazů a osobních výpovědí měl soud k dispozici také odposlechy telefonů, které od roku 2019 zajistili vyšetřovatelé. Do vyhlášeného nočního klubu měla chodit převážně zahraniční klientela, dívky měly zákazníkům tančit u baru, vybízet je k popíjení alkoholických nápojů, z kterým měly provizi, a poskytovat sexuální služby na pokojích, část výdělku pak odevzdávat provozovatelům, kteří jim měli zadržovat i doklady totožnosti a pod pohrůžkami jim bránit opustit noční podnik.

Avšak vinu blonďaté Rumunce bezpečně prokázali společně s rakouským provozovatelem klubu Andreasem A. S. (34) v druhém bodě obžaloby. Ten se týkal kuplířství. „Podařilo se prokázat, že jejich zisk z nelegální činnosti činil více než čtyři sta tisíc korun namísto milionu. Takže byli uznáni vinní nikoliv zločinem, ale pouze přečinem,“ upřesnil soudce Ondřej Kubů.

Neoprávněné provozování hracích automatů, které bylo třetím bodem obžaloby a vztahovalo se pouze k osobě rakouského provozního nočního klubu Adrease A. S., zůstalo ve shodě s obžalobou.

Vyhoštění i peněžité tresty

Rumun Daniel N. odcházel ze soudní síně s trestem 5,5 roku ve věznici s ostrahou a následným vyhoštěním platným po dobu pěti let. „Zaplatit musí také peněžitý trest ve výši dvě stě tisíc korun,“ dodal Kubů.

Za přečin kuplířství a neoprávněné provozování herních automatů a hazardních her dostal Andreas A. S. nepodmíněný trest v délce trvání tři roky ve věznici s ostrahou. I on po odpykání bude vyhoštěn na pět let, a navíc musí uhradit peněžitý trest ve výši 576 tisíc korun. „Zároveň se na něj vztahuje i trest propadnutí věci na majetek, který mu byl zabaven v klubu,“ poznamenal soudce.

Jejich ženský komplic, barmanka Ionicka G., vyšla z líčení s nejkratším trestem. Rumunka má ve věznici s ostrahou strávit dva roky a čtyři měsíce, zaplatit musí peněžitý trest 49 500 korun, následovat bude také vyhoštění na pět let.

Mohou se nechat přeložit

Všichni aktéři mohou být na vlastní žádost přeloženi z české do zahraniční věznice. „Pokud si požádají, může jim soud vyhovět a trest mohou vykonávat ve své domovské zemi, tedy Rumunsku, respektive Rakousku,“ vysvětlil Kubů.

Rozsudek není pravomocný. Procesní strany si ponechaly lhůtu na odvolání. Kromě Rakušana Andrease A. S., který se odvolal přímo po jeho vynesení.

U nepravomocně odsouzené Rumunky, která dostala trest 28 měsíců, může nastat ještě další situace. „Jelikož už polovinu trestu vykonala během vazby, tak si může požádat o podmíněné propuštění. Nemusela by tedy nastoupit do vězení, ale rovnou by mohla být vyhoštěna do Rumunska,“ uzavřel soudce Ondřej Kubů.