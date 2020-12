Kriminalisté tak v těchto dnech obvinili muže (24) z trestného činu krádeže, porušování domovní svobody, poškození cizí věci a výtržnictví. Jak kriminalisté zjistili, muž již od července dosud páchal tuto trestnou činnost na okrese Strakonice, nejčastěji ve Vodňanech. Poslední skutky pak spáchal v době, kdy byl vyhlášen na území České republiky nouzový stav.

"Pachatel kradl často v obchodech, kde nepohrdl alkoholem, ale ani potravinami. Zaměřoval se rovněž na krádeže jízdních kol, ale odcizil i např. aku vrtačku," říká policejní tisková mluvčí Štěpánka Schwarzová. Škody způsobil také na několika zaparkovaných automobilech, které se mu zrovna "připletly do cesty". V říjnu se dostal do konfliktu s několika řidiči autobusů, kterým vulgárně nadával, slovně je napadal a to na místě veřejnosti přístupném. Sprostý byl i na prodavačku, která ho v jednom obchodě přistihla při krádeži.

Svým protiprávním jednáním způsobil celkovou škodu ve výši bezmála 62 000 korun. Muž takto konal, ačkoliv byl za obdobou trestnou činnosti v minulosti odsouzen. Kriminalisté budou na případu i nadále pracovat.