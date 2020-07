Mladá žena si ponechala tržbu z prodeje

Strakonice - Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality ve středu předali usnesení o zahájení trestního stíhání 25leté ženě z Vodňanska pro naplnění skutkové podstaty přečinu Zpronevěra. Svého protiprávního jednání se dopouštěla od září do prosince loňského roku jako zaměstnanec v jedné prodejně, kdy si postupně přisvojovala hotovost. Za uvedenou dobu se tak přišla na více jak 46 000 korun, které pravděpodobně použila pro svou potřebu.

Trestní stíhání uvedené dívky je vedeno na svobodě.

Úvěrový podvod

Strakonice - Trojice mladých lidí má pravděpodobně na svědomí podvod se značnou škodou. Podvod při fiktivním prodeji osobního vozidla tovární značky BMW 525D XDrive vyšetřují strakoničtí kriminalisté z oddělení obecné kriminality. Trojice mladých osob, ve věku od 20 do 25 let, po vzájemné dohodě, uzavřeli u nebankovní společnosti úvěrovou smlouvu v Ústeckém kraji v celkové výši 504 000 korun. Tato smlouva byla napsána na nejmladšího muže, který za sepsání obdržel odměnu v řádech desítek tisíc korun. Vozidlo, na které byla smlouva dohodnuta, však skutečně neexistovalo a bylo nahrazeno jiným vozidlem stejného typu.Po zjištění všech okolností a písemností ke smlouvě, byl jeden z podezřelých zadržen a při výpovědi se doobjasnili další skutečnosti a poté mu předali usnesení o zahájení trestního stíhání pro naplnění skutkové podstaty zločinu Úvěrový podvod, kdy jim v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi let.

Neznámý pachatel vnikl do karavanu u vodní plochy

Blatná - Policisté přijali oznámení o krádeži vloupáním do pojízdného karavanu v obci Lažánky u hasičské nádrže. Dosud neznámý pachatel od sobotního večera do včerejšího rána, za použití násilí, vnikl do obytné části karavanu, kde následně odcizil rybářské pruty a příslušenství, převyšující škodu 15 000 korun. "V té souvislosti žádáme o pomoc při objasnění uvedené události, kdy by měl poznatky k případu, ať nás kontaktuje na obvodním oddělení Blatná, J. P. Koubka 22, telefon 974 237 710 či případně na lince tísňového volání 158," říká tiskový mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura.