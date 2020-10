Škrábance za 30 tisíc korun

Strakonice – Neznámý pachatel v době od 8. 9. října v obci Dražejov poškrábal lak na pravých předních a zadních dveří včetně pravého zadního blatníku u zaparkovaného osobního automobilu tov. zn.VW Tiguan. Majitelce tak způsobil škodu ve výši 30 000 korun. Po pachateli pátrají strakoničtí policisté.

Krádež mu nevyšla

Strakonice – Ve čtvrtek 15. října před 15. hodinou odcizil cizinec (51) v jednom ze supermarketů ve Strakonicích zboží za 215 korun. Zřejmě zapomněl na vládou vyhlášený stav nouze a na to, že je v podmínce. V obchodě vzal z regálů uzeninu a láhev vodky. Uzeninu uschoval do kapsy bundy a láhev vodky strčil do kapsy kalhot. Při odchodu ale neunikl pozornosti zaměstnancům, kteří muže zadrželi a přivolali na místo policisty. Nákup bude tentokrát hodně drahý.

Srážka s chodcem

Strakonice - V pondělí 12. října 2020 deset minut před patnáctou hodinou vyjížděli dopravní policisté k dopravní nehodě, srážce vozidla s chodcem, na křižovatku ulic Zvolenská a Chelčického. Řidič (81 let) jedoucí pohlavní komunikaci ve směru z ulice Zvolenská do ulice Husova nestačil na vyznačeném přechodu pro chodce zareagovat na chodkyni, která se náhle rozhodla přejít vozovku. Chodkyně při střetu utrpěla lehká zranění.

Na výživném dluží přes deset tisíc korun.

Strakonice - Ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy obvinili strakoničtí policisté 40letého muže z okresu Cheb. Obviněný muž neplnil vyživovací povinnost na svou nezletilou dceru, která byla svěřena do společné pěstounské péče. Za období od května 2018 do června 2020 dluží na výživném nejméně 10 800 korun.