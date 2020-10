Výdělek bez práce

Strakonice - V pondělí 5. října blatenští policisté zahájili úkony v trestním řízení ve věci možného podvodu. Podvedeným je 36letý muž ze Strakonicka, který v březnu tohoto roku projevil zájem na dodávku prací na izolaci střechy inzerovanou na internetovém portálu AAApoptávka. Neznámý pachatel zareagoval s tím, že tyto stavební práce provede. Jakožto držitel živnostenského oprávnění v oboru izolatérství přes svou emailovou adresu podal oznamovateli cenovou nabídku, kdy požadoval zaslání zálohy ve výši 70 000 korun na účet. Poškozený částku uhradil a od té chvíle s ním podezřelý přestal komunikovat. Do současné doby nebyly finanční prostředky poškozenému navráceny a rovněž nebyly provedeny stavební práce dle domluvy.

Krádež peněženky a navigace.

Strakonice - Policisté přijali oznámení o vloupání do zaparkovaného vozidla a odcizení peněženky s navigací ve Strakonicích v ulici 5. května. Ke krádeži došlo podle poškozeného někdy v noci z 5. na 6. října, kdy pachatel u vozidla Toyota Corolla Verso rozbil okénko a z vozidla odcizil peněženku s finanční hotovostí, doklady, průkazem pojištěnce a navigaci zn. Mio MiVue s držákem. Majiteli způsobil škodu v celkové výši 9500 korun.

Pachatel odnesl nářadí.

Blatná - Pachatele od vloupání do domu neodradil ani vyhlášený stav nouze a hrozící vyšší trest v případě dopadení. V době někdy od 17.30 do 21.30 hod. 6. října neznámý pachatel do rodinného domu v ulici Písecká v Blatné. Násilím otevřel okno vedoucí do sklepního prostoru, kde odcizil plastový kufřík s aku vrtačkou zn. Bosch, nabíjecí akumulátor, aku přímočarou pilu stejné značky, GST 800E profesional a Gola sadu. Majitelům způsobil škodu v celkové výši 9500 korun. Po pachateli pátrají blatenští policisté.