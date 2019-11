Cizinci se poprali

Strakonice - Policisté obvinili cizince (53) ze spáchání přečinu ublížení na zdraví, kterého se měl dopustit 13. října v odpoledních hodinách na ubytovně ve Strakonicích, kdy napadl druhého muže cizí státní příslušnosti. Po slovní rozepři muže napadl a způsobil mu zranění, které si vyžádalo okamžité ošetření v lékařském zařízení a následnou hospitalizaci.

Krádež vozíku

Volyně - Policisté pátrají po pachateli, který 14. října odcizil v místě zvaném Ve špitenkách přívěsný vozík domácí výroby bez registračních značek stojící na pastvině u pozemní komunikace mezi obcemi Volenice a Kalenice. S vozíkem odcizil i plastovou nádrž, kovovou bednu s autobaterií a napájení ohradníku. Majiteli způsobil škodu za bezmála 23 000 korun.

Alkohol za volantem

Cehnice - Dopravní policisté kontrolovali 16. října v odpoledních hodinách řidiče, který řídil osobní automobil pod vlivem alkoholu po pozemní komunikaci I. třídy. Muže za volantem zastavili v obci Cehnice, kdy při silniční kontrole provedli dechovou zkoušku s výsledkem 1,82 promile alkoholu v dechu. Třiatřicetiletý muž je podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Peníze poslala, ale psa nedostala

Strakonice - Inzerát na prodejním portálu nabízející Francouzského buldoka za částku 6000 korun z Ukrajiny zaujal ženu, která o prodej psa projevila zájem a na inzerát se ozvala. Po vzájemné komunikaci žena poslala na „údajnému prodejci“ smluvenou částku. Ten však požadoval zaslání dalších finančních prostředků na přepravní klec do letadla, na řádný přepis psa na nového majitele s tím, že částka za tyto náklady jí bude po doručení zvířete vrácena. Žena tak postupně provedla čtyři transakce a údajnému prodejci zaslala na účty celkovou částku 58 000 korun.

Nenapravitelní řidiči

Strakonicko - Policisté sdělili podezření dvěma mužům, ve věku 26 let ze Strakonicka a 21 let z Českobudějovicka, ze spáchání přečinu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, neboť oba muži řídili osobní automobil i přes uložený zákaz řízení motorových vozidel. Šestadvacetiletého muže, který má zákaz uložený do října 2020, policisté kontrolovali ve Strakonicích začátkem října 2019. Jednadvacetiletého muže s uloženým zákazem do února 2020 kontrolovala hlídka obvodního oddělení v polovině září 2019 ve Vodňanech.

Vloupání do chaty

Volyně - Vloupání do rekreační chaty v katastru obce Dřešín na Volyňsku vyšetřují místní policisté. Dosud neznámý pachatel, za použití násilí vnikl do kolny, která je součásti rekreačního objektu, kde odcizil elektrickou štípačku na dřevo a elektrické plotové nůžky, kdy byla majiteli způsobena škoda převyšující 7600 korun. Kdo by měl poznatky k uvedenému případu, ať nás kontaktuje na obvodním oddělení Volyně, Karla Čapka 711, telefon 974 237 740, případně na lince tísňového volání 158.