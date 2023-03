"Policisté sice zajistili kamerový záznam, který souhru pachatelů zaznamenal. Obličeje pachatelů však zakrývaly roušky. O to složitější bylo pátrání po mužích, kterých si nikdo ze svědků nevšiml. Bez povšimnutí ale nezůstalo vozidlo, které použili pro odvoz zlatého lupu," popsala. Policistům se ale nakonec povedlo získat více informací o zvláštně zaparkovaném autě a do byl další střípek do mozaiky. Profesionální a pečlivá, avšak zdlouhavá, práce kriminalistů se vyplatila a dovedla je postupně k oběma pachatelům. K recidivistům z Prahy, kteří byli za obdobnou majetkovou trestnou činnost v minulosti několikrát odsouzeni. Přesto pokračovali s krádežemi dál po celé republice.

Ředitel Muzea Vysočiny v Třebíči pochází z Prachatic a miluje kouření dýmky

"Devětačtyřicetiletému muži z Prahy policisté na základě nashromážděných důkazu v srpnu 2022 sdělili obvinění ze spáchání přečinu krádeže. Obvinění z krádeže si ale už přebíral ve věznici, kam ho poslal soud za jinou majetkovou trestnou činnost spáchanou na severu Čech," řekla strakonická policejní mluvčí. Ke spolupachateli kriminalisté příliš důkazů neměli, a tak trestu stále unikal na svobodě. Když už si zřejmě myslel, že mu krádež v jihočeských Strakonicích prokázána nebude, spadla klec. Strakoničtí kriminalisté si pro tohoto muže minulý týden dojeli přímo do Prahy, kde ho zadrželi. "Ve středu 1. března 2023 jednapadesátiletého muže z Prahy obvinili ze spáchání přečinu krádeže, za který mu v případě pravomocného odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na pět let," uzavřela.