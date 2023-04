U soudu v Plzni pokračovalo čtvrtým dnem projednávání případu ovlivňování fotbalových výsledků, ve kterém je obžalovaný i bývalý místopředseda Roman Berbr. Vypovídal bývalý ligový fotbalista a později funkcionář Michal Káník.

Zatímco Roman Berbr, dnes již bývalý místopředseda Fotbalové asociace ČR a ještě před několika lety zřejmě nejmocnější muž českého fotbalu, v úterý u Okresního soudu Plzeň-město ve svém dlouhém proslovu jednoznačně popřel, že by se dopustil trestné činnosti uvedené v obžalobě, další z hlavních aktérů této causy, bývalý prvoligový fotbalista Michal Káník, ve čtvrtek vinu částečně přiznal. A dodal, že má zájem o uzavření dohody o vině a trestu. Ani čtvrteční jednání si nenechal ujít Berbr, který přišel k soudní síni ještě před Káníkem a pak si s ním přátelsky podal ruku.

Káník, který v minulosti oblékal mimo jiné dres Plzně či Českých Budějovic a pak se dal na dráhu funkcionáře, nestojí před soudem poprvé. V roce 2014 dostal Káně, jak se mu přezdívá, jako předseda strakonického fotbalového klubu podmínku za krácení daní, poté byl ještě souzen za manipulování zápasů ve prospěch sázkové mafie. I v tomto případě ale vězení unikl. Teď je jedním ze dvou desítek obžalovaných v cause manipulování fotbalových výsledků a vyvádění peněz z Plzeňského krajského fotbalového svazu (PKFS).

Zločinecká skupina? To odmítám

Káník, jemuž často nebylo kvůli špatné akustice v lavicích pro veřejnost rozumět, soudu řekl, že má exekuce v řádech desítek tisíc korun. Přiznal, že byl v minulosti odsouzen, i to, že je proti němu aktuálně vedeno trestní řízení v Českých Budějovicích, jde o hospodářské delikty. Je dle svých slov nemajetný.

Na úvod svého vystoupení Káník odmítl, že by byl členem organizované zločinecké skupiny. „Já jsem se rozhodl po sázkařské aféře s fotbalem skončit, poslední roky jsem byl mimo něj,“ uvedl. Přiznal, že byl kamarád s rozhodčím Tomášem Grímmem, i že se vídal s tehdejším sportovním ředitelem Vyšehradu Romanem Rogozem, ale s Berbrem byl podle svých slov v kontaktu jen minimálně, cca jednou za dva měsíce. „Co jsme řešili? Nic,“ řekl Káník za pozorného sledování Berbra, jenž si během jeho výpovědi udělal několik poznámek a občas něco probral s advokátem.

Konkrétně se pak vyjádřil k zápasu Radotín – Dobrovice, jenž byl podle obžaloby jedním z ovlivněných. „Byl na něj nominován Grímm. Ten mi oznámil, že dostal nabídku, aby Radotín vyhrál. Řekl jsem mu, že by bylo dobré, aby zavolal Rogozovi (sportovní ředitel konkurenčního Vyšehradu – pozn. aut.) a sešli se. Schůzka se uskutečnila. Pak mně volal Rogoz, který mě požádal, aby Grímm pískal utkání pro ztrátu bodů Radotína,“ popsal Káník.

Řekl, že on sám poté požádal Grímma, aby nepodlehl nabídce Radotína. „On si pak sám domluvil schůzku s Berbrem, který mu sdělil, že by bylo dobré nepoškodit Dobrovice,“ prohlásil s tím, že to chápe tak, že Berbr vyzval Grímma k tomu, aby pískal rovinu. Po své první části výpovědi byl Káník státním zástupcem Janem Schollem i soudcem Vladimírem Žákem upozorněn na rozdíly ve výpovědi u soudu a předtím na policii, a to zejména ve vztahu k Berbrovi.

K přátelskému zápasu Vyšehrad – Motorlet Káník řekl, že měl být na žádost Rogoze ovlivněn kvůli sázkám, a to rozhodčím Grímmem. „Byl jsem požádán panem Rogozem, zda je možnost ovlivnit zápas. Kdo měl sázet, to ale vůbec netuším. Nikdy jsme se nesešli. Kolik a kde mělo být vsazeno, netuším. Ale šlo o počet vstřelených gólů. Rogoz řekl, že já, Grímm a jeho dva asistenti (Janoch, Kříž) dostaneme dohromady 4000 euro,“ uvedl Káník. Nakonec to ale nevyšlo, krátce před zápasem Rogoz řekl, že nabídka neplatí. Zápas podle Káníka ovlivnili sami hráči a s Rogozem se proto pohádal. Připustil, že se na něj Rogoz obrátil, protože on má z minulosti zkušenosti s ovlivňováním zápasů kvůli sázkám.

200 tisíc za faktury

Po přestávce již Káník prostřednictvím svého obhájce odmítl vypovídat a odkázal na svoji výpověď z přípravného řízení. V té se přiznal k vyvádění peněz z PKFS (škoda podle obžaloby je 2,3 milionu korun). Řekl, že se na něj obrátil Rogoz a on požádal o pomoc Grímma. „Když jsem od Rogoze dostal informaci, jak by ty faktury měly být nachystány, kontaktoval jsem Grímma, ten je udělal. Rogoz mi je vrátil, neboť pan Berbr tam nechtěl jméno Grímm. Odměna pro mě, Grímma a Rogoze byla dohromady 200 000 korun,“ popsal jeden z případů s tím, že i v případě další fiktivní faktury za ním přišel coby iniciátor dění Rogoz.

Dodal, že to, co se stalo, ho mrzí. „Byla to chyba,“ řekl. Přiznal, že peníze, které si on i ostatní z faktur nechávali, byly „černé“. „Dělal jsem to pro finanční prospěch,“ uvedl na dotaz soudce. „Věděl jste, že je to protizákonné. Stálo vám to za ten risk?“ ptal se ho soudce Žák. „Když máte finanční problémy,…“ reagoval bývalý ligový fotbalista.

Řešil se i zápas Vyšehrad – Sokolov. „Volal mi pan Rogoz, domluvili jsme se, že se sejdeme. Požádal mě o půjčku, že ji potřebuje vzhledem k sobotnímu zápasu, šlo o částku od 50 do 100 tisíc korun. Já řekl, že peníze nemám, ale zkusím je sehnat a přivézt. Půjčil jsem si 100 tisíc korun a přivezl je na fotbal. On mi ale řekl, že je nepotřebuje, že je má,“ popsal Káník s tím, že on nikoho, ani rozhodčí, nekontaktoval.

Ve výpovědích se Káník vyjadřoval i k tomu, čí jsou které přezdívky z nahrávek. Potvrdil, že Náčelník, Taťka či Formule byl Berbr, Synek se říkalo Rogozovi, Chřestýš byl Svoboda, Legenda bývalý reprezentant Josef Chovanec. Řetízek, Pomeranč či Pitoma, to mu prý nic neříká.

Přiznal také, že si v minulosti od Berbra půjčil peníze, ale vše prý asi v roce 2019 splatil. Na jeho slova reagoval Berbr, že vše koresponduje s jeho výpovědí.

Konec v nedohlednu

Soudce Vladimír Žák naplánoval až do prosince celkem 45 jednacích dnů, ale už teď připustil, že je riziko, že rozsudek letos vynesen nebude. V úterý totiž mluvil Roman Berbr tak dlouho, že se nedostalo na plánovaný výslech Romana Rogoze, který tak bude odsunut až na květen, ve středu se zase omluvila pro nemoc obhájkyně Martina Pýchy, jenž tak také nevypovídal.

Před Káníkem tak dosud byli slyšeni pouze Berbr, Robert Hájek a Marek Janoch. Posledně jmenovaný se přiznal, že jako rozhodčí přijal úplatek ve dvou zápasech Slavoje Vyšehrad – v červnu 2019 s Litoměřicemi a v květnu téhož roku s Ústím nad Orlicí. Ve své přečtené výpovědi se ale vyjádřil jen k těmto utkáním, dál odmítl vypovídat i přesto, že chce dohodu o vině a trestu.

To Hájek i Berbr vinu odmítli. Berbr četl svoje vyjádření celkem čtyři hodiny. Sáhodlouze vysvětloval fungování fotbalové asociace a svoji roli v ní. Připustil, že klubům pomáhal, ale jednoznačně popřel, že by z toho cokoli měl nebo že by ovlivnil jakýkoli výsledek. Několikrát během svého projevu zkritizoval práci policie a nešetřil ani obžalobu. „Celé řízení vnímám, že je zde velká snaha vykreslit mě jako negativní postavu. Paralelně s tím probíhá mediální proces,“ prohlásil Berbr.

Soud by měl pokračovat v pátek výslechy tří dalších obžalovaných, pak bude odročen na polovinu května.

Obžalováni jsou Roman Berbr, Tomáš Grímm, Michal Káník, Roman Rogoz, Jan Cihlář, Robert Hájek, Jiří Houdek, Marek Janoch, Jiří Kabyl, Zdeněk Koval, Jiří Kříž, Jiří Musil, Michal Myška, Martin Pýcha, Miroslav Skála, Martin Svoboda, Jana Štychová, Petr Tarkovský, Martin Uvíra, Miloš Vitner a Pavel Vlasjuk a s nimi také jedna právnická osoba – FC Slavoj Vyšehrad. Nejvyšší tresty, sedm let vězení, navrhl státní zástupce Jan Scholle v obžalobě Berbrovi a Rogozovi.