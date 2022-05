Podle státní zástupkyně Daniely Přibylové se měl nelegálnímu obchodování s drogami intenzivně věnovat od července 2018 do 27. února loňského roku, kdy jej zadržela zásahovka. „Do svého zadržení v Českých Budějovicích i jiných místech organizovali distribuci pervitinu i dalších omamných a psychotropních látek, na všem se domlouvali pomocí telefonu. Jednalo se skutečně o velké množství metanfetaminu, přestože si všichni byli vědomi, že náleží do seznamu zakázaných látek,“ zmínila k aktivitám skupiny.

Prodejem drog přilepšoval rodině

Roman Daňo alias Papež se rozhodl mluvit a dokonce zvažoval i dohodu o vině a trestu. To si však rozmyslel. „Trest do šesti let bych akceptoval, některé věci, které jsou v obžalobě, se ale nestaly. Byl jsem přesvědčen, že když se doznám, tak to dobře dopadne,“ řekl soudnímu senátu v čele se soudcem Milanem Kučerou.

Třiapadesátiletý muž se zlatými hodinkami také sdělil, že nepopírá, že nakupoval a distribuoval. „Nebylo to ale v takovém množství, šlo o finanční přilepšení pro rodinu,“ vysvětloval.

Budějovice, Strakonice i Praha

K soudu předvedla vězeňská eskorta v poutech i jeho tři spolupachatele, Pavla Kříže ze Strakonic, Karla Roubíčka z Prahy a Marka Hajného z Budějovic, k soudu dorazila také další obžalovaná Kateřina Kováčová z Prahy, omluvil se jediný nepřítomný, Jindřich Český ze Strakonic.

Všichni čelí obvinění ze závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Jedná se většinou o recidivisty s drogovou, majetkovou i násilnickou minulostí. Nejmladší je třiatřicetiletá žena, nejstarší pětašedesátiletý muž.

V obžalobě mimo jiné zaznělo, že prodávali gram pika (pervitinu) za 60 až 80 euro, nebo 1300 až 1500 korun, předtím ho nakupovali asi za 800 korun za gram. Dodavatele měli mít napříč republikou. „Drogy pořizovali v Olomouci, Praze, Plzni, Klatovech i Teplicích a převáželi do Českých Budějovic,“ upřesnila z obžaloby Přibylová.

Peníze si dělili

Osmapadesátiletý Pavel Kříž ze Strakonic měl drogy vozit i za hranice, hlavně do Německa. Drogy měl skladovat také v Čejeticích a Strakonicích. „Peníze z prodeje si rozdělovali, pervitin přechovávali na místě bydliště i dalších místech,“ dodala.

Kateřina Kováčová podle státní zástupkyně přijala dohodu o vině a trestu. „Byl dojednán tříletý podmíněný trest,“ uvedla Daniela Přibylová.

Sám Papež se u soudu vyjadřoval k jednotlivým bodům obžaloby. Tvrdil, že některé lidi vůbec neznal. Některým půjčoval peníze a zajišťoval třeba i obchody se šperky. „Nemůžete mi přičítat k tíži celé množství nákupu, protože jsme se dělili,“ opakoval často směrem ke Křížovi i Hajnému.

Nelegální obchod podle svých slov odstartoval, až když onemocněl obrnou. Původně pracoval jako člen ochranky pro bezpečnostní agenturu. „Začal jsem pořádně až během nemoci. To množství, co uvádí Roubíček, není pravdivé. Řezal to nějakými látkami a některým to vadilo,“ řekl na adresu dalšího muže na lavici obžalovaných.

Přiznal také, že dalšímu muži prodal látky s hormonálními účinky. „On nefetoval, chodil cvičit jako já, prodal jsem mu sadu za osm tisíc, anabolika na posilování,“ popsal Daňo.

Kamarádům i známým měl dávat omamné látky zadarmo. „Z těch obvinění je mi na zvracení, nevím, kde to všechno policie vzala,“ rozčiloval se nad vyřčenými objemy drog (v různých případech 270 g, 5 kg, 1019 g, 500 g, 650 g, 260 g, …) i denním nelegálním výdělkem (průměrně 20 tisíc korun). Policisté u něj v garáži našli prý jen 68 gramů.

Dvakrát ve vězení

Popsal však, že už byl dvakrát za podobnou trestnou činnost stíhán a v letech 1997 a 2014 soudně potrestán. Přiblížil i své styky v podsvětí. „Stýkal jsem se s feťáky, pasáky, vyhazovači, bývalými kriminálníky, chodil jsem do heren, ale přestal jsem. Poznám nekvalitní míchaný vietnamský pervitin, řežou ho třeba kloubní výživou. Svoje krystaly za tři sta ať si posílají třeba do Rakouska, nemá to účinnost,“ pronášel.

Dva jeho kolegové si podle něj uměli užívat vydělané peníze. „V šedesáti letech fetoval a užíval si s mladýma holkama, pan Kříž,“ mrknul na něj. „I pan Český jezdil za holkama, dokonce až do zahraničí.“

Půl roku je sledovali

Před samotným zadržením Papeže a jeho rozsáhlý gang šest měsíců sledovala policie a celní správa. Podle informací od vyšetřovatelů měl Papež za týden zvládnout prodat i půl kilogramu pervitinu.

„Při velké společné akci sekce pátrání Generálního ředitelství cel a jihočeských kriminalistů zadrželi osm osob,“ informoval tehdy krajský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Vysoké výdělky

Šestičlenná skupina zásobovala pervitinem celý Jihočeský kraj a příhraniční části Rakouska. „Jen od července loňského roku přeprodala drobným dealerům v kraji minimálně sedm kilogramů pervitinu,“ upozornil Matzner s tím, že výdělky se tak počítaly v milionech, odhadem 12 milionů korun.

Mezisklady s materiálem měl mít Daňo v pronajatých kancelářích přímo v jihočeské metropoli a také v garáži. Při zadržení na D1, když jeli s Markem Hajným z poslední předávky, měli u sebe 400 gramů pervitinu v batohu na zadní sedačce. „Ten batoh byl Hajného, měl ho mezi nohama a pak ho hodil na zadní sedačku,“ říkal Papež u soudu. Policie a celníci mu zabavili i luxusní vozy jeho oblíbené značky Mercedes. Podle indicií a výslechů, měl velké plány, expanzi do Holandska.