V pátek 4. března řešili stejný problém v Kauflandu. Bylo už po osmé večer, když si personál všiml chlapíka, jak do batohu vkládá dvě flašky whisky za 2300 korun. Ochranka nahlásila, že ho sledují, ale chytat ho nebudou, protože ho znají a je hodně problémový. I on vyfasoval pokutu.

Do třetice se ozvala Billa u nádraží, a to v neděli 6. března těsně před zavírací hodinou. Do tohoto marketu si 20letý mladík přišel pro vodku za 190 korun. Při prověřování jeho totožnosti vyšlo najevo, že byl za krádeže trestán, a tak si ho do parády vzala státní policie.

A mlýnské kolo se točilo dál. V pátek 11. března odpoledne potřebovala pomoc opět Billa Na Ohradě. Bonbony, sušenky a energetický nápoj, vše za 166 korun, chtěl přes pokladnu propašovat teprve 12letý kluk.