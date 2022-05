Mladý řidič za volantem neměl co dělat. Od roku 2021 má navíc okresním soudem uložen trest spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel platný do května 2024, a to za přečin Ohrožení pod vlivem návykové látky. Přesnou hodnotu návykových látek v době jízdy ukáže až výsledek odběru biologického materiálu, kterému se po silniční kontrole řidič v nemocnici podrobil. "Policistům se nevyhnul ani řidič vozidla Opel Zafira, kterého hlídka zastavila a kontrolovala 30. dubna 2022 po 20 hodině v ulicích města. Provedenou lustrací policisté zjistili, že 22letý muž ze Strakonic má vysloven správní trest zákaz řízení motorových vozidel s účinností do dubna 2023," řekla tisková mluvčí strakonické policie Jaromíra Nováková.