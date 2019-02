České Budějovice – Podvod při prodeji drog maskovaný jako údajné loupežné přepadení před časem řešili budějovičtí kriminalisté. Hlavními aktéry případu jsou jihočeskému podsvětí dobře známý zloděj Luděk (21), prodejce návykových látek Radek (25) a jedna z jeho zákaznic, která bude v článku figurovat jako Dana.

Marihuana. Ilustrační foto. | Foto: Deník

Všichni jsou z Budějovic. Přestože se do té doby společně setkali pouze jednou za účelem obchodu s marihuanou, všichni si ten den způsobili větší či menší problémy se zákonem, které v jednom případě skončily dokonce nepodmíněným trestem.



Vyšetřovatel případu, jehož jméno nemůžeme z bezpečnostních důvodů zveřejňovat, našemu Deníku řekl, že Radek s Danou se v době vyšetřování znali už delší čas a komunikovali spolu hlavně na sociální síti Facebook. Důvod byl jediný. Muž prodával ženě různé množství marihuany a přestože ta mu podle svých slov nikdy moc nedůvěřovala, obrátila se na něj i v otázce nákupu většího množství drogy. Už záhy se ukázalo, že to byla kardinální chyba.



„Radek s Luďkem se domluvili, že by mohli Danu obrat o slušné peníze a fet jí nedat. Radek proto nabídl Daně výhodný obchod a smluvili si schůzku na Sadech," popisuje vyšetřovatel. Jakmile přišla dívka do parku, muži na ni už čekali. Radek měl v celé záležitosti figurovat jako zprostředkovatel, Luděk, jehož Dana do té doby neznala, jako seriózní obchodník.



Hned na úvod předali ženě malý vzorek na ochutnání a ta s ním odešla za svými kamarády. Marihuana se jim zdála být kvalitní, takže se Dana o chvilku později na místo vrací, aby dotáhla obchodní záležitost do zdárného konce. Radek s Luďkem od ní převzali 14 500 korun a společně vyrazili do Průběžné ulice, kde měla být droga k dispozici.

Ale už cestou něco nehrálo. „Radek se cestou vytratil s tím, že musí jít za přítelkyní. Luděk i s penězi chvilku čekal před domem a pak vstoupil dovnitř se slovy, že jde pro tu marihuanu. Dana čekala hodinu, dvě, ale stále se nic nedělo," zmiňuje kriminalista.



Po více než dvouhodinovém čekání Daně došlo, že se slíbeného zboží zřejmě nedočká a zavolala na místo své kamarády. Ti rychle dali hlavy dohromady a přemýšleli, jak získat ztracené peníze zpět. A když už je nenapadlo nic lepšího, rozhodli se zavolat na pomoc policii. „Dana oznámila na linku 158, že byla přepadena neznámou osobou a oloupena o 14,5 tisíce korun. Na místo přijeli zkušení kriminalisté, kteří oznamovatelku důsledně vytěžili. Její verze se jim nezdála. Věcí jsme se nadále zabývali a na základě operativního šetření zjistili, že to bylo trochu jinak," vzpomíná vyšetřovatel.



Jakmile si kriminalisté pozvali Danu na výslech a nechali si od ní celý příběh znovu převyprávět, přiznala se, že lhala. Svá původní tvrzení rychle uvedla na pravou míru a zároveň označila Radka jako jednoho z pachatelů. Luďka, jehož neznala, podrobně popsala a kriminalisté na základě dobré místní znalosti hned věděli, za kým mají jít. Zatímco Luděk se pod tíhou důkazů k účasti na podvodu doznal, Radek od začátku až do konce vinu vehementně popíral.



Po sdělení obvinění a podání obžaloby se případem začal zabývat okresní soud. Ten později uznal Radka vinným z přečinu nedovolené výroby a distribuce drog a podvodu a udělil mu souhrnný podmínečně odložený dvouletý trest s čtyřletou zkušební dobou. Luďka poslal za podíl na podvodu na 13 měsíců do věznice. Problémy se ovšem nevyhnuly ani okradené Daně, která zbytečně zaměstnávala policii vyšetřováním smyšlené loupeže.