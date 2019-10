Dala jsem na reklamu a přišla o stovky tisíc korun

Před lety věřila, že když si někdo dá reklamu do rádia, je poctivý. Bohužel, zmýlila se. „Chtěla jsem dům v ulici 5. května ve Strakonicích. Teď chodím kolem něj a přišla jsem o stovky tisíc korun, které má firma,“ svěřila se žena, která byla před několika dny účastnicí VI. setkání s policií. To bylo zaměřeno na to, jak se vyhnout podvodníkům.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Policie ČR