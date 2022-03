Rvačky k tanečním zábavám jaksi nějak patřily. Když si to party mezi sebou ručně vyříkaly, poplácaly se po zádech a byl klid. V poslední době to takhle ale nefunguje. K potyčkám musí velmi často vyjet hlídky městské i státní policie. Zrovna v noci ze soboty na neděli 20. února se krátce po sobě strhla mela hned na dvou diskotékách. Nejprve se v jednu v noci zasahovalo v Melodii, odkud byla nahlášena rvačka asi patnácti lidí. Jakmile se tento zásah ukončil, přesouvaly se hlídky ke Žluté opici. Rovnou z baru si státní policie odvezla jednu ženu, která zde tropila výtržnosti a napadala hosty. Ve Žluté opici se hlídky obou složek sešly i ve dvě hodiny v noci v neděli 27. února, a to kvůli napadání účastníků zábavy. Jednalo se o muže, který bezdůvodně fackoval ostatní.

Tráva v plamenech

V neděli 20. února odpoledne nahlásil muž z cirkusplacu, že u podjezdu do Tržní ulice asi hoří strom. Strážníci zde zjistili, že u stromu hoří tráva a snažili se oheň uhasit. Požár nakonec dohasili hasiči.

Na vlak nečekali

Problém se třemi rozjařenými muži nahlásili v neděli 20. února odpoledne na linku 158 z vlakového nádraží. Protože kolegové neměli volnou hlídku, požádali o výjezd strážníky. Ti se od ostrahy nádraží dozvěděli, že dotyční v hale dělají bordel a nechtějí odejít. Hlídka muže ve věku 26, 21 a 20 let ztotožnila a vykázala je z prostoru.

Hranostaj, kočka a netopýr

Třikrát během února zachraňovali strážníci zvířata, s kterými se běžně nesetkají. Na začátku měsíce ohlásila žena z Lidické ulice, že na zahradě svého domu objevila asi lasičku, která je poraněná. Zvíře opravdu nebylo v dobrém zdravotním stavu, tak ho hlídka odvezla do Veterinárního centra na Písecké. Veterinární lékař konstatoval, že se jedná o hranostaje, který je podchlazený. Rozhodl, že si jej na klinice ponechají a pokusí se ho zachránit. Bohužel mu zvířecí doktoři už nedokázali pomoci.

Poslední únorový den měla denní směna na zvířata štěstí hned dvakrát. Těsně před polednem volala žena od Prioru, že jim do motoru auta vlezla kočka. Sice se ji podařilo vyndat, ale oznamovatelka měla obavy, aby se kočičce něco nestalo. Kočka se chvíli ohřála na služebně a pak putovala do depozita Chlup nechlup. Odpoledne zavítal na služebnu pro změnu netopýr, kterého našla jedna žena v ulici Na Ohradě na chodníku. Byl umístěn do krabice od bot, v níž se díky teplu dostal opět do kondice a podařilo se mu, bůhvíjak, dostat ven.

Jaroslava Krejčová, MP Strakonice