Napadení od dospělého syna se „dočkali“ rodiče ze Strakonic. Žena skončila v nemocnici a čtyřiatřicetiletý útočník v policejní cele.

Napadání podle informací strakonické policejní mluvčí Jaromíry Novákové začalo v sobotu 10. června po desáté hodině večer a k domu na adrese V Ráji se postupně sjely všechny složky integrovaného záchranného systému poté, co muž na policejní linku oznámil, že je v jejich domě napadá dospělý syn. Ten se u rodičů zdržoval i se svou přítelkyní. „Když policisté přijeli na místo, oznamovatel od policejní hlídky nic nepožadoval. Současně policisty ale kontaktovala žena, že její příbuznou prý ohrožuje muž v domě v ulici V Ráji, kde jí má údajně napadat a nechce ji pustit z bytu,“ uvedla Jaromíra Nováková.

Policisté nájemníky domu znali, nenechali se odradit, všechny informace prověřili a bylo jim jasné, že na místě dochází k trestnému činu. Rozhodnutí bylo v té chvíli jasné, násilné vniknutí do bytu. Dovnitř šel několikačlenný tým obvodních a dopravních policistů spolu se strážníky městské policie. Udělali dobře. Na místě se totiž potvrdilo, že v bytě dochází k násilí. „Muž tam omezoval ženu na osobní svobodě. Ta navíc krvácela z ran na nohou,“ popsala mluvčí. Žena skončila v nemocnici, ale tím útoky neskončily, i když nájemníci bytu po konfliktu dům včas opustili.

Sotva policisté odjeli s napadenou ženou na ošetření, museli na místo hasiči. Čtyřiatřicetiletý útočník totiž v domě založil požár. Plameny pohltily pokoj s vybavením a znehodnotily další místnosti s odhadovanou škodou půl milionu korun. „Z domu policisté s hasiči evakuovali sedm dalších nájemníků, kteří byli naštěstí bez zranění,“ dodala Jaromíra Nováková s tím, že policejní hlídka na místě útočníka zadržela a převezla do policejní cely.

Šetření prokázalo, že útočník muž měl údajně svým rodičům vulgárně nadávat svým rodičům už den před napadením. Na svého otce poštval své psy, kdy jeden ho kousl do holeně. Už tehdy vyhrožoval, že dům podpálí. Byt ale tehdy opustil a potloukal se po Strakonicích. Policisté zjistili, že konflikt měl mít také se svojí přítelkyní, které nadával a fyzicky ji napadl. I na přítelkyni zaútočili jeho psi a pokousali jí nohy a násilník útoku psů nezabránil. „Přítelkyně útočníka s ním šla zpět do domu jeho rodičů protože ji přinutil a ona v obavě o svůj život raději poslechla. Právě této ženě bránil až do samotného zákroku policistů v opuštění bytu,“ popsala zjištění policistů strakonická mluvčí.

V úterý 13. června, dva dny po hrůzné události, policisté muže obvinili z omezování osobní svobody, nebezpečného vyhrožování, vydírání a z obecného ohrožení. „Podali návrh na vzetí útočníka do vazby, který soud akceptoval. V případě prokázání a pravomocného odsouzení pro uvedené trestné činy hrozí muži trest odnětí svobody až na osm let,“ zakončila Jaromíra Nováková.