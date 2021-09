Jak uvedl zpravodaj MF Dnes, pátrací akce pokračovala i další dny a oběť měla aktuálně žít na samotě v katastru Bernatic na Písecku. List také spekuluje o možné sadistické vraždě, u cesty měly ležet části dívčina těla. To však policie zatím nechtěla komentovat.

Spekulují taky o důvodech, jak se ctnostná a bezkonfliktní dívka dostala do jeho společnosti. Nikdo neví, jestli šlo o přepadení, nebo jejího tajného ctitele. "Mohl stopovat, jít pěšky z nějaké akce, kterých o víkendu bylo několik, a úplně náhodu se s ní setkat," míní další zasvěcená a kroutí hlavou.

Dobrá zpráva o zadržení pachatele už se dostala i k Bavorovským a lidem z okolí Protivína. „Jsme rádi, že ho alespoň už mají, protože jsme měli strach, že by se mohlo stát něco někomu dalšímu,“ komentoval starší muž. Lidé v Bavorově se podle něj totiž báli hlavně o své děti. „Opravdu máme radost, že už je za katrem,“ ulevil si.

Obyvatelé městečka byli sdílnější, avšak chtěli zůstat v anonymitě. V Bavorově kvůli hrůznému zločinu panuje stísněná nálada. Nedávno se podle zjištěných faktů provdala mladší sestra oběti, a tak je logicky celá rodina velmi otřesena. „Ta dívka, která bohužel zemřela, byla velmi slušná, nikdy snad nevzala vulgární slovo do úst,“ uvedla místní podnikatelka.

CO SE STALO: V sobotu 4. září večer mezi Protivínem a Zábořím na Písecku jihočeští policisté objevili ohořelé vozidlo. Černé BMW 120 D s plzeňskou SPZ 6P32567 souvisí se závažným zločinem. Kvůli vyšetřování však zatím policie další fakta nechce zveřejňovat. Požár na lesní cestě u rybníčku podle indicií někdo založil úmyslně, a chtěl tak maskovat své počínání. Jak uvedl sever Aktu.cz, posléze se spustila velká pátrací akce, při které byl nasazen i policejní vrtulník s termovizí. Uvnitř automobilu se podle uvedené agentury mělo navíc nacházet ženské tělo.

