Od pondělí 24. dubna u Krajského soudu v Českých Budějovicích pokračuje hlavní líčení v případu pašování drog ze zámoří. Na 60 českých obžalovaných, převážně Jihočechů, muselo být rozděleno do několika skupin. Vozit měli heroin a kokain. Zisky se měly pohybovat v milionech korun.

Českobudějovický soud se zabývá pašeráky drog. Obžalovaný je i Slávek Boura | Video: Lenka Pospíšilová

Organizovaná skupina měla obchodovat s kokainem a heroinem v řádech stovek kilogramů. Tvrdé drogy dováželi z produkčních zemí hlavně do Austrálie, samotný převoz generoval vysoký zisk. Tři hlavní organizátoři si k přepravě opatřovali díky svému propracovanému systému (podobnému letadlu) nájemní kurýry, mezi ně měl patřit i slavný moderátor Slávek Boura (civilním jménem Václav Boura). Většinou šlo o lidi s nízkými příjmy a dluhy. Za provizi dokonce mohli kurýři dohodit další své známé.

Šlo zejména o páry realizující přepravu v černých kufrech maximálně dvakrát a s větší časovou prodlevou. K cestování organizovaná skupina využívala klasické agentury, jako zástěrku využívali individuální dovolené. Létalo se z Prahy přes USA, nejčastěji Los Angeles, nebo Thajsko do Austrálie. Čeští kriminalisté z Národní protidrogové centrály o případu informovali v roce 2018 a dali mu krycí jméno VOMBAT, na jeho rozklíčování pracovali s kolegy z USA i Austrálie několik let. Obžalovaným v případě prokázání viny hrozí tresty od 10 až do 18 let.

Jak to fungovalo?



Najatý pár kurýrů dostal na cestu čtyři kufry a mobilní telefon s předplacenou kartou. V místě pobytu je kontaktoval prostředník, který s nimi kufry vyměnil. Ověření realizovali přes mobil cestou organizátora v Čechách a zaslané číslo jednodolarové bankovky. Drogy byly v kufru ukryté tak rafinovaně, že se jejich skrýš nedařilo odhalit ani detekčním letištním rentgenem, podobně krátcí na jejich objevení byli i speciálně cvičení služební psi na detekci omamných a psychotropních látek. Každý kufr měl obsahovat pět kilogramů drogy, během jedné cesty tak došlo k pašování 20 kilogramů nelegálních látek. Náklady vycházely na cca 600 tisíc korun, 200 tisíc na cestu, 100 až 150 tisíc jako provize pro organizátory a 150 většinou jako odměna pro kurýry za doručení, další částky za doporučení dalších přepravců (dnes většina obžalovaných).

Jak zmínila předsedkyně senátu Olga Smrčková, složitý a procesně náročný případ se pomalu chýlí ke konci. „Hlavní líčení pokračuje v nepřítomnosti obžalovaných pouze s jejich obhájci, dostavil se pouze jeden obžalovaný,“ uvedla.

Pašovali ve velkém heroin a kokain. Tvrdí ale, že jeli jen na dovolenou

Podle jejích slov byly provedeny veškeré důkazy. „Soud pokračuje čtením listinných materiálů a dostavit se má ještě několik svědků,“ řekla v pondělí dopoledne. Právní zástupci obviněných navíc prohlásili, že nemají žádné další návrhy na doplnění dokazování. V následujících dnech by tak měly zaznít závěrečné řeči.

Manželky odmítly vypovídat

Před soud v pondělí dopoledne dorazily dvě svědkyně, obě však odmítly vypovídat ze zákonných důvodů. Šlo totiž o osoby blízké, konkrétně dvě manželky obžalovaných. „Využívám svého práva nevypovídat, jsem dosud manželkou obžalovaného, který je ve vězení,“ podotkla první.

U druhé šlo o podobný scénář. „Vím, že je můj muž trestně stíhaný, už před šesti lety mi to řekla policie. Nebydlíme sice společně, nemám k němu už blízký vztah, ale vzal mě na dovolenou, když mi zemřeli rodiče, protože jsem si chtěla odpočinout. Jinak s tím nemám nic společného,“ popsala svědkyně, která taktéž nechtěla vypovídat.

Spis k případu má více jak deset tisíc stran. První skupinu začal soudní senát soudit v říjnu minulého roku, další dvě potom krajský soud zaměstnávají téměř paralelně. Podle státní zástupkyně Daniely Přibylové všichni obžalovaní dobře věděli, že heroin a kokain spadají mezi zakázané látky, a přesto se dopouštěli od poloviny roku 2014 do roku 2016 společně organizovaných kurýrských cest do zahraničí. „Činili tak za finanční odměnu a dovolenou zdarma. Různé osoby si drogy objednávaly a určovaly jim trasu i místa setkání, kde se uskutečnila výměna zavazadel,“ zní v obžalobě.

Žena si z údajných pašeráků pamatuje především bývalého moderátora Slávka Bouru

Irena a Milan měli převážet kokain z Los Angeles do Sydney. Monika a Karel do Las Vegas a Sydney, Petr a Barbora z Bangkoku do Sydney. Cesty měly podobný průběh, jen protagonisté se často měnili. Všichni zúčastnění měli za své služby brát finanční odměnu včetně zaplacené dovolené i s ubytováním a stravou. Podle Přibylové tak naplnili skutkovou podstatu trestného činu nedovolená výroba a nakládání s OPL ve velkém rozsahu jako organizovaná skupina ve více státech.

Vinu stále popírá

Se Slávkem Bourou měla cestovat Eva M., u soudu dostal tento pár pořadová čísla obžalovaných 30 a 31. Boura se již několikrát veřejně k soudu vyjádřil, že drogy nesnáší a nikdy by je vědomě nepašoval, proto také odmítl dohodu o vině a trestu. Podle osmapadesátiletého televizního moderátora řady pořadů z 90. let (TV Nova – Snídaně s Novou, Rande, Dobré bydlo či Vabank) jde o velké nedorozumění. Nechal se také slyšet, že kvůli obvinění přišel o přátele i pracovní příležitosti a doufá ve spravedlivý verdikt soudu.

Při svých cestách za moře prý mapoval terén a pamětihodnosti pro cestovní kancelář. Nejezdil sám, ale s partnerkou, od zadavatele dostával údajně jen honorář ve výši asi průměrné mzdy v Čechách. Cestovat měl do Los Angeles a Melbourne v březnu roku 2015, dále pak v srpnu téhož roku do Las Vegas, Thajska a na Nový Zéland.

Poslední rozhovor, kde se Slávek Boura vyjadřoval i k probíhajícímu procesu, zveřejnil Český rozhlas zde:

Zdroj: Youtube