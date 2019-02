České Budějovice – Ani ne dvacetiletý Miroslav loni 19. dubna kolem 23. hodiny vyčetl na dvoře domu, kde bydlí, 46letému inzertnímu známému jeho matky pozvanému ten večer k nim na rodinnou oslavu, že při předchozí návštěvě urazil jeho malou sestru. (Podává se, že ji spíše napomenul za chování k dědečkovi.) Udeřil ho pěstí do obličeje a bil ho lopatou a kopal. Způsobil mu otřes mozku a drobná zranění.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Šťastný

S lopatou v ruce po muži paralyzovaném jeho útokem požadoval vydání peněženky. Poškozený ve strachu uposlechl a Miroslav mu z ní sebral 500 korun. Poté mu řekl, aby vypadl, jinak že ho zastřelí.

Obviněný z loupeže a z ublížení na zdraví popsal pohodový průběh oslavy a cestu autem pro další piva. Popřel, že by měl s poškozeným nějaký konflikt. Až do onoho večera se neznali.

Ten naopak popsal napadení uhelkou a vydání peněz na Miroslavovu žádost. Obviněný mu také před odjezdem poškodil auto.

Okresní soud v Prachaticích vyslechl všechny relevantní svědky, případně přečetl jejich výpovědi z přípravného řízení, a uvěřil poškozenému, který průběh popisoval podrobně a opakovaně shodně. Miroslava uznal vinným ve smyslu obžaloby. Dále se onoho 19. dubna dopustil maření výkonu úředního rozhodnutí, neboť řídil motorové vozidlo cestou z oné hospody přes soudní zákaz.

Hrozil s pistolí

V hlavním líčení soud projednal i další případ tohoto obžalovaného. Loni 16. srpna večer v restauraci v Březovíku vulgárně napadal 39letého muže a vyhrožoval mu vystřílením rodiny. Když ho majitel restaurace vyvedl, vytáhl na parkovišti z kufru auta, které patřilo

příteli jeho matky, expanzní pistoli, natáhl ji a opět s ní vyhrožoval.

Podle Miroslava vznikl konflikt tak, že onen host osočoval přítele jeho matky ze sražení ohradníku, ze kterého mu pak utekl býk, a dožadoval se opravení. Byl prý agresivní, tak se svého podnapilého známého zastal. Venku debatoval s partnerkou onoho hosta. Ta prý mohla tu pistoli zahlédnout v kufru jejich auta, když si do něj dávali pivo. Jestli ji vzal do ruky, už neví. Podle svědka ano, manipuloval s ní a zase ji dal zpátky. Stejný občan také uvedl, že konflikt měl vzniknout také kolem nějakého odložení dítěte sousedky do auta přítelkyně muže, jemuž mělo být vyhrožováno, bez jejího vědomí. Vydali se pak do hospody rodiče děcka hledat. (Podle matky obžalovaného dítě k sousedům přišlo samo.)

Okresní soud shledal Miroslava vinným ublížením na zdraví, loupeží, mařením výkonu úředního rozhodnutí a výtržnictvím v souběhu s nebezpečným vyhrožováním. Prvních tří skutků se dopustil pouhé tři dny po nabytí právní moci podmíněného odsouzení za ohrožení pod vlivem návykové látky. Soud mu uložil úhrnné tři roky do věznice s dozorem. Na dva roky mu zakázal řídit motorová vozidla. Muži, kterého zranil, má nahradit 24 657,80 koruny.

Obžalovaný se odvolal. O jeho vině prý svědčí jen nevěrohodný údajný poškozený, v jehož výpovědi jsou rozpory. Při tvrzení proti tvrzení jsou o skutečném průběhu události pochybnosti, a obviněný by tedy měl být obžaloby zproštěn.

Krajský soud poté rozsudek částečně změnil. Miroslavovi uložil dva roky do věznice s dozorem. Ostatní výroky ponechal.

Jak řekl předseda senátu, soud prvního stupně učinil ve věci správná zjištění, když se opřel zejména o výpověď poškozeného. Věrohodnost rodiny obviněného snižuje podnapilost jejích členů, v jaké posuzované skutky vnímali. Trest však odvolací soud mladému obžalovanému o rok snížil, protože podle jeho názoru nemá za sebou velkou kriminální minulost, byl jen jednou odsouzen. „Je třeba mu pro jeho naprosto zběsilé násilné chování pod vlivem alkoholu uložit již nepodmíněný trest, ale myslíme si, že zcela dostatečná bude jeho výměra na samé spodní hranici sazby za loupež," uvedl předseda senátu. Poznamenal k tomu, že navíc Miroslavovi reálně hrozí ještě přeměna minulé osmiměsíční podmínky, v jejíž zkušební době se neosvědčil…

Proti rozhodnutí není řádných opravných prostředků.