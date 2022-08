Vzácný syndrom kočičího křiku pomáhají dívce léčit delfíni

Dominika je čtyřletá veselá holčička. Miluje vodu, zvířata a hudbu. V životě ji však doprovází něco, co by si sama ani její rodiče dobrovolně nevybrali. Jde o vzácný syndrom Cri du chat. Omezit jeho projevy mohou dívence pomoci delfíni, a proto nyní rodiče prosí dobrovolníky o finanční podporu, aby se za nimi mohli s Dominičkou co nejdříve vypravit.

Dominika je čtyřleté děvčátko, které trápí syndrom kočičího křiku. | Foto: se svolením donio.cz