Plno lidí řeší, jaká pasta bude nejlepší, jestli bělí nebo funguje proti kazům. Že si ale hlavně neumí zuby správně vyčistit, to je moc nezajímá. Přitom pokud máte dobrou techniku, pastu ani nepotřebujete.

„Záleží jen na mechanickém čištění. Vrstva plaku nepropustí ke sklovině ani vzduch, natož pastu. Bez ní si zuby dokonale vyčistíte, bez kartáčku to ale nepůjde. Nějakou zajímavou pastou můžete akorát podpořit svou motivaci,“ říká zubní lékař Lukáš Kaloš. Rozhodně ale není nutné čistit si zuby po každém jídle, stačí ráno a večer. Navíc po konzumaci některých potravin je to vyloženě škodlivé, například po ovoci.

Infekční onemocnění parodontitida, kterou znáte spíše pod názvem paradontóza, vzniká hromaděním zubního plaku a usazených bakterií na dásních a zubech. Zabránit tomu můžete jen v případě, že si budete pravidelně čistit zuby a dásně správným způsobem a použijete kartáček, který nebude příliš tvrdý.

Mezizubní kartáček

Zapomenout byste neměli ani na mezizubní kartáčky nebo zubní nit. Velký problém s paradontózou mívají často kuřáci, protože tabák snižuje proudění krve do tkání dásní a zároveň urychluje tvorbu zubního plaku, který spouští záněty. Zapomeňte rychle i na oblíbenou výmluvu, že problémy se zuby či paradontózou jsou dědičné. Paradontóza není dědičná, dědičná může být maximálně rychlost, jakou nemoc postupuje. A v případě, že trpíte nějakým imunitním onemocněním nebo cukrovkou, dbejte na zubní hygienu dvakrát tak pečlivěji, protože vám může hrozit častěji.

Od roku 2018 se amalgámové plomby nesmějí dávat dětem do 15 let a těhotným či kojícím ženám, ale co my ostatní? Jaká varianta je pro nás lepší?

