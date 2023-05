Nitroděložní tělíska, ať už hormonální či ne, jsou velice účinnou formou dlouhodobé antikoncepce. I přesto se však setkáváme s obavami žen, které mají strach z náhodného vytažení tamponem, poranění partnera při sexu, přibírání na váze či nedostatečné ochrany před otěhotněním. Jaké mýty jsou s nitroděložními tělísky nejčastěji spojovány?

Ač se to může zdát nepochopitelné, i v civilizované společnosti, kdy najít odpověď na jakýkoliv dotaz je otázkou několika minut, některé ženy stále věří, že nitroděložní tělísko funguje tak, že způsobuje opakované potraty, jak zmiňuje například International Planned Parenthood Federation.

„V naprosté většině případů funguje nitroděložní tělísko tak, že otěhotnění brání, nikoliv ukončuje. Měděná tělíska působí jako spermicid, který zabíjí či poškozuje spermie. Hormonální tělíska způsobují zhuštění cervikálního hlenu, což zabraňuje vstupu spermií do dělohy,“ ujišťuje web. To ale není jediný mýtus, který je s nitroděložními tělísky spojován.

Tělísko nemusí správně fungovat

Obava některých žen a mužů, že nitroděložní tělísko není dostatečnou antikoncepční metodou, je dalším mýtem, který od zavedení může odrazovat. Faktem však je, že dnešní tělíska mají větší než 99procentní účinnost.

Podle studie z roku 2019 bylo od roku 2011 do roku 2018 provedeno 18 studií, kterých se zúčastnilo 1720 žen, kterým bylo zavedeno měděné nitroděložní tělísko. Míra selhání činila pouhých 0,12 procenta.

Což je podle NHS stejná - či dokonce nižší - pravděpodobnost, než při užívání klasické antikoncepce ve formě pilulek.

Způsobují značné nepohodlí

Faktem je, že zavádění nitroděložního tělíska může být pro citlivější ženy do jisté míry nepohodlné. Některé ženy cítí větší bolest, jiné tvrdí, že to nebylo tak hrozné, jak jim všichni říkali. Ovšem vnímání bolesti je velice individuální záležitosti. Samotné nošení tělíska však bolestivé není a ženu nijak neomezuje. Většina žen o něm ani neví.

„Několik dní po zavedení můžete tu a tam pociťovat mírné křeče či drobné krvácení. Po čase však bude těžké si vůbec vzpomenout, že nějaké tělísko máte. Většina žen navíc pociťuje během menstruace slabší krvácení a mírnější či žádné menstruační křeče,“ tvrdí doktor Daniel S. Kushner na svém webu.

Způsobují přibírání na váze

Dalším vedlejším účinkem, který ženy často v souvislosti s nitroděložním tělískem zmiňují, je údajný příbytek na váze. Studie však zatím neprokázaly přímý vliv mezi hormonálním tělískem a přírůstkem na váze.

Podle Mac Arthur Medical Centre hlásilo nárůst hmotnosti jen asi pět procent žen. „Ovšem většina z nich byla v reprodukčním věku, což je období, kdy jsou ženy náchylné k nárůstu hmotnosti i bez využívání jakékoliv hormonální antikoncepce,“ tvrdí na webu autorka článku Summer Migoni.

Na tampony zapomeňte

Některé ženy, které si nechaly zavést nitroděložní tělísko, přestanou menstruovat úplně, u jiných většinou dojde ke snížení intenzity menstruačního krvácení. I pokud však patříte do druhé skupiny, používání vhodné hygienické pomůcky se nevyhnete. Jestliže jste byla zvyklá nosit při svých dnech tampony, nemusíte se obávat používat je i nadále.

„Tampony lze nosit i s nitroděložním tělískem. To potvrzuje i skutečnost, že i výrobci nitroděložních tělísek často uvádějí, že tampony mohou nositelky bez problémů používat,“ stojí na webu o.b. tampony.

Partner může tělísko vytáhnout při sexu

Je pravda, že někteří muži, kteří v sexu rádi zkoumají nové věci a všechny záhyby těla své partnerky, by mohli neopatrnou manipulací tělísko posunout. Každé tělísko má dva provázky, které vykukují z děložního čípku a slouží k odstranění tělíska ve chvíli, kdy vyprší doba jeho funkčnosti, když chce žena otěhotnět, nebo se ve vzácných případech vyskytnou komplikace.

Pokud muž při milostném aktu za tyto provázky záměrně zatáhne, mohl by funkci tělíska narušit.

Mohou při sexu poranit penis

Dalším důvodem, proč se některé ženy i muži obávají využívat metodu antikoncepce v podobě nitroděložního tělíska, je údajná bolestivost při sexu. To však vyvrací na webu Mama volba gynekoložka Radka Gregorová.

„Pravdou je, že citlivější muž může vlákna, která vedou skrz děložní hrdlo do pochvy, někdy cítit. Vlákna jsou však velmi jemná a bývají zkracována na minimální délku. V případě potřeby lze gynekologa požádat, aby je dodatečně zkrátil ještě víc. Tím by se měl problém vyřešit,“ říká autorka článku.

Komplikace jsou vzácné

Aplikace i následné používání nitroděložního tělíska s sebou nenese žádná vážná rizika, ovšem ve výjimečných případech se mohou objevit komplikace jako například infekce, zánětlivé onemocnění pánve či perforace dělohy.

Laura Hortonová z Columbusu patří mezi vzácné výjimky a s tělískem má bohužel onu negativní zkušenost: „Měla jsem dvě nitroděložní tělíska během deseti let. Fungovaly dobře, ale vyčnívající provázky mi způsobily gardnerella vaginalis, což je bakteriální infekce.“

Může vám vypadnout

Žádná forma antikoncepce však nefunguje na sto procent. I když je pravděpodobnost otěhotnění s nitroděložním tělískem téměř nulová, občas se stane, že i žena, která se touto metodou chrání, otěhotní.

Gynekoložka Robyn Horsager-Boehrerová si to vysvětluje jednoduše. „Otěhotnět s vloženým nitroděložním tělískem je sice vzácné, ale možné. V roce 2018 jsem poznala ženu, která měla i přes zavedené tělísko pozitivní těhotenský test. Důvod byl však zřejmý. Její tělísko sedělo v děložním čípku, nikoli výše v děloze, aniž by si toho všimla,“ vysvětluje minimální riziko doktorka na webu UT Southwestern MC.

Proto i když je to vysoce nepravděpodobné, ve výjimečných případech se může stát, že se nitroděložní tělísko uvolní nebo dojde k jeho vyloučení z dělohy. V případě, že se to stane, je prevence otěhotnění narušena a můžete přijít do jiného stavu, jak popisuje i Rachael Weesjesová z Ontaria na Web MD, která otěhotněla poté, co její měděné tělísko sklouzlo z místa.

„Tělísko mi zůstalo po celé těhotenství. Jakmile se můj syn narodil, našla ho lékařka pod mým pravým žebrem,“ říká.

Pokud však chodíte na pravidelné kontroly na gynekologii, váš ošetřující lékař umístění tělíska pravidelně kontroluje a riziko je minimální.