Remdesivirem proti koronaviru: Stav pacientů se po podání léku rychle zlepšuje

Stav pacientů s nemocí covid-19 se po podání antivirotika remdesivir rychle zlepšuje. Vyplývá to z dílčích výsledků studie Chicagské univerzity, podle kterých takřka všichni pacienti byli do týdne propuštěni z nemocnice. Společnost Gilead, jejíž akcie v reakci na slibné zprávy v médiích skokově posílily, ale upozornila, že před učiněním závěrů bude nezbytné vyhodnotit konečná data. Obdobné prohlášení vydala i sama Chicagská univerzita, která poukázala na to, že interní výzkumné informace byly zveřejněny bez schválení, napsala dnes agentura Reuters.

Zdravotní sestra, kapačka - ilustrační foto | Foto: ČTK

V Česku byl remdesivir, který vyvinul tým pod vedením Čecha Tomáše Cihláře, experimentálně nasazen u jednoho nakaženého v pražské Všeobecné fakultní nemocnici (VFN). Chicagská univerzita přijala 125 pacientů s covid-19 do programu klinických testů řízených společností Gilead. Z těchto nakažených bylo 113 ve vážném stavu. Všichni nemocní dostávali denně infuze s remdesivirem. Koronavirus drtí i psychiku. Protilátkou jsou tři radosti za den. Máte je? Přečíst článek › "Nejlepší zprávou je, že většina našich pacientů již byla propuštěna, což je skvělé. Zemřeli nám jen dva pacienti," řekla Kathleen Mullaneová, která jako specialistka univerzity na infekční choroby na studii dohlížela. Tímto způsobem věc Mullaneová komentovala při videokonferenci s dalšími odborníky z Chicagské univerzity. Rozprava, na níž experti hodnotili dosavadní výsledky, byla nahrána a kopie záznamu se dostala do médií bez patřičného schválení. ON-LINE ke koronaviru ZDE Americký portál STAT, který se zaměřuje na zprávy týkající se zdravotnictví, k uniklým výsledkům poznamenal, že je to pouze nástin účinnosti remdesiviru. Podobné zkoušky totiž provádí i další instituce, takže hovořit s jistotou o závěrech výzkumu je nyní nemožné. Společnost Gilead dosud žádná výzkumná data nezveřejnila. Nyní v prohlášení uvedla, že stále shromažďuje údaje z výzkumů. V minulosti sdělila, že výsledky očekává v dubnu. Schválená léčba neexistuje Chicagská univerzita je jedním ze 152 zařízení, která se v programu Gileadu účastní zkušební léčby remdesivirem u pacientů ve vážném stavu. Studie je ale jednostranná, není do ní totiž zapojena ověřovací skupina nemocných, kteří by místo remdesiviru dostávali placebo, tedy prostředek bez účinné látky. Na nemoc covid-19, která byla doposud potvrzena u více než dvou milionů lidí, neexistuje žádná schválená léčba. Remdesivir je jedním nadějných preparátů. V březnu o něm pochvalně hovořil i prezident Donald Trump, který řekl, že u tohoto antivirotika se zdá, že má velmi dobré výsledky. Nepoddávejte se strachu. Prozradíme, jak bojovat proti špatným pocitům Přečíst článek › V Česku díky výjimce dostal remdesivir zatím jediný pacient, jehož stav se výrazně zlepšil a který se po velmi těžkém průběhu choroby stále zotavuje v nemocnici. Kvůli infekci mu selhaly plíce, musel tak být napojený na mimotělní oběh ECMO, který mu do krve dodával kyslík. V době podávání léku už ale přístroj přestal potřebovat. Zda tak k zotavení pacienta byl remdesivir zásadní, jasné podle ošetřujících lékařů není.

Autor: ČTK