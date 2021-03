S příchodem jara máme chuť svléknout starou kůži a začít nanovo. Většinou chceme zhubnout hodně a co nejrychleji. Odborníci na hubnutí ale varují: Zhubnout za čtrnáct dní do plavek je nesmysl. Všechny ty krátkodobé diety, zázračné pilulky na hubnutí, dietní nápoje, tukožroutské polévky trápí tělo hlady a ještě víc ho stresují. Přísná dieta nám sice zpočátku může nastartovat proces hubnutí, ale už za pár týdnů nám může chybět energie a některé základní živiny. V důsledku toho pak máme hlad, jsme unavení, nevrlí a honí nás neodbytné chutě na sladké.

Ve výsledku přináší tyto hladové experimenty jen jojo efekt a ubližují našemu tělu. „Tělo reaguje na jakoukoliv dietu nejdříve snížením hmotnosti, většinou hubneme vodu a vlastní svaly. V tu chvíli naše tělo v domnění, že bude hladovět, přepne na úsporný režim: začne pomaleji spalovat, sníží metabolismus a začne vše ukládat do tukových zásob na horší časy,“ vysvětluje princip jojo-efektu wellbeing koučka Monika Divišová. Chroničtí dietáři se tak dlouhodobě pohybují ve dvou extrémech – buď drží dietu a hubnou, nebo jsou zpět u svých zlozvyků a přibírají. Trápí se přitom výčitkami a sebeobviňováním. Jak ze začarovaného kruhu ven?

Naučte se vařit

Může to možná znít jako protimluv, ale proto, abyste tělo přesvědčili, že se může uvolnit a začít hubnout, se budete muset ze všeho nejdřív naučit vařit. A možná také nakupovat trochu jiné suroviny, než na které jste byli dosud zvyklí. Zapomeňte přitom na příliš dietní potraviny – nízkotučné jogurty, light potraviny se sníženým obsahem tuku. Tuku se nebojte, ale naučte se vybírat zdroje těch kvalitních. Medvědí službou jsou také různé instantní nápoje a jídla z prášku, které sice slibují vyvážený poměr živin, ale dlouhodobé chuťové uspokojení nepřinášejí. Navíc jde o vysoce průmyslově zpracované potraviny, kterým zkrátka „něco“ chybí, a to „něco“ není jenom chuť. Jejich dlouhodobá konzumace vám může rozházet trávení. Lidské střevo zkrátka není sestaveno na jídla z prášku. Vyžaduje přirozenou, pestrou a komplexní stravu.

Kondice březen 2021Zdroj: KondiceDalší tipy na to, jak to zařídit, aby vás kila nabraná přes zimu opustila bez zbytečných diet, najdete v březnovém čísle magazínu Kondice, které je právě v prodeji.



Kromě toho se v ní dočtete i o tom, co jíst, aby vám to dobře myslelo, nebo že revma zdaleka není jen záležitostí starších lidí. Poznáte základy pilates a běžci zjistí, jak si trénink naplánovat tak, aby byl skutečně efektivní.