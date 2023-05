Je pro výrobu multifokálních čoček důležité, co člověk v běžném životě dělá? Určitě. Základem je získat od zákazníka informace, s čím pracuje a na co všechno brýle potřebuje . Kdybych tu měl restaurátora obrazů, nebo někoho, kdo se zabývá malými detaily či drobným textem, vím, že je pro něj zásadní vidění do blízka a multifokál se dá upravit tak, že zóna na blízko bude širší než u standardního designu čočky. Jelikož jsou na čočce zóny tři, tak já někde na ní musím ubrat, abych jinde mohl přidat.

Co znamená, že byly čočky individualizované? Nejnovější multifokální brýlová čočka je vyráběná speciální technologií, aby vidění bylo co nejideálnější. Takže není stavěna jen podle standardního propočtu na průměrného člověka, ale zohledňují se různé individualizace, třeba to, jak moc zákazník hýbe hlavou, jak se mu stáčejí oči k nosu, když zaostřuje do blízka. A když předmět pozoruje, zda víc hýbe očima, nebo především celou hlavou.

Také jsme použili ztenčený index a využili možností přizpůsobení díky individualizaci brýlové čočky. Ke ztenčení se použije speciální materiál brýlových čoček, abychom dokázali ztenčit vysoké dioptrie. Brýle jsou pak lehké a vypadají dobře. A když si do toho zákazník přidá pro práci s počítačem filtr na eliminaci modrého světla, plus samozabarvovací úpravu, cena ještě trochu stoupne.

Jaké brýle to byly? Byly to multifokální brýle v tom nejlepším provedení, co se týče šířky koridoru a povrchových úprav. Šířka koridoru nám poskytuje komfortní širokou zónu vidění pro určité vzdálenosti, a daný design koridoru je navržen tak, aby všechny zóny rozmístěné na brýlové čočce – na blízko, na střední vzdálenost, i na dálku, byly co nejširší.

To zní, že v takových brýlích opravdu nehrozí, že by člověk přes ně neviděl.

Lidé se bojí, že přes skla multifokálních brýlí dobře neuvidí a že jsou moc drahé. Strach nevznikl z ničeho, vznikl ze zpětné vazby od jiných lidí po jejich zkušenostech s brýlemi před lety. Dnes už je to jinak. Původní multifokální brýle, když se s nimi začínalo, nebyly moc dokonalé, a pokud se navíc použil levný typ s úzkým koridorem, lidé s nimi nebyli spokojeni.

Pak samozřejmě záleželo na konkrétní optice, jak se k tomu postavila. V případě, že reklamaci neuznala, zákazník se “spálil“ a utratil poměrně dost peněz za brýle, které mu nevyhovovaly, anebo na které dokonce ani neviděl.

Vyšetření klienta u výroby multifokálních brýlí trvá určitě hodinu.

Co když se multifokální brýle úplně nepovedou dnes?

Nyní už je pořízení multifokálních brýlí mnohem bezpečnější. V každé lepší oční optice, když nastane problém, že si zákazník nezvykne, tak se v rámci garance výměny buď upraví typ multifokálu tak, aby mu vyhovoval, nebo se za investované peníze pro toho nositele udělají dvoje, troje jednoohniskové brýle.

Jak dlouho trvá při výrobě multifokálních brýlí vyšetření klienta optometristou?

Určitě hodinu, protože je důležité se zaměřit na kvalitní korekci zraku a vyvážení pravého a levého oka. Opět je třeba zajistit nejideálnější potřebné dioptrie, zohlednit individuální potřeby korekce pro daného člověka. Jinak ani v sebelepších brýlových čočkách zákazník neuvidí. Nesmí se stát, že je vidění podkorigované, ani naopak překorigované. Plná korekce totiž neznamená vždy nejlepší řešení, jde o subjektivní vjem zákazníka.

Díky správně pokládaným otázkám optometrista musí zajistit, aby člověk byl spokojený a vidění bylo nejen ostré, ale i příjemné. Abychom si spolu odsouhlasili to, že tak, jak jsme to teď nastavili, je v pořádku. Teprve, když správně nastavíme korekci, můžeme přejít k tomu, že se pobavíme, jaká vzdálenost je prioritní a jak správně rozložit potřebné zóny vidění.

Nyní se určitě hodně vyžaduje dobré vidění na počítač.

Pro to je určena střední vzdálenost. U standardních multifokálních brýlí bývá leckdy nejužší, to znamená, že má na brýlové čočce nejméně prostoru. Tak jak se vyvíjí digitalizace, může nastat to, že když budu mít na stole dva velké monitory počítače a třeba ještě budu pracovat v tabulkách, může mne úzká střední vzdálenost na čočce omezovat. U starších tipů multifokálů ještě není zohledněno, že by střední vzdálenost měla být v širším rozsahu, to jde dnes lépe ošetřit.



A co si prostě jen pořídit brýle pro práci na počítač?

U práce na počítači lze mít jednoohniskové brýle na střední vzdálenost, je to dobré řešení, ale multifokální mají své výhody. Když se potřebujete podívat do drobného textu, musíte si vzít už jiné brýle, protože brýle na počítač jsou slabší než ty na blízko. Když někdo vstoupí do kanceláře, musíte si brýle sundat, abyste ho viděli. Pro lidi z kanceláří lze brýlové multifokální čočky speciálně upravit, kdy nejužší zóna je ta na dálku. To jen aby viděli, kdo přišel do kanceláře. Takové čočky se nazývají třeba Office nebo Computer.

Je pravda, že se na multifokální brýle hůře zvyká?

Adaptační doba u multifokálů je 14 dní, ale může to být pouhá jedna hodina. Zpočátku se člověku třeba může motat hlava nebo ho hlava i bolí. Když adaptace neproběhne za dva týdny, je tam pravděpodobně něco špatně, ale to nemusí být vždy pravidlem. Může jít o zákazníka, který si pomaleji zvyká na nový typ brýlí. Každopádně je dobré přijít do optiky ujistit se, že je všechno v pořádku. Tam odborníci vše znovu změří a vyhodnotí, jestli i přes původní výstupní kontrolu nedošlo náhodou někde k chybě.

Ideální variantou je, aby si člověk k multifokálním brýlím pořídil ještě jednoohniskové na dlouhodobé čtení.

Kolik stojí multifokální brýle bez nadstavby té špičkové individualizace?

Obroučky i od zajímavých značek se staly docela dobře cenově dostupné, stojí třeba kolem 3000 korun. Poměrně dobrá multifokální brýlová čočka se základními povrchovými úpravami se pohybuje kolem 6000 korun a výš. A lze využít i různé akce na multifokální brýle. Částka 15 tisíc za multifokály není hodně, protože budu-li potřebovat troje jednoohniskové brýle, stejně za ně takovou částku v součtu dám.

Jsou multifokály investice do zbytku života? Nebo se oči mohou zhoršovat?

Mohou se zhoršovat. Ale když se oči zhorší po nějakých letech o čtvrt, o půl dioptrie, tak to s kvalitně nastavenými brýlemi zvládnete. Když dobře funguje pravé i levé oko, je nižší úbytek zrakové ostrosti zanedbatelný. Záleží také, jestli se zrak zhorší na dálku, či na blízko. Blízko může být nepříjemné v tom, že když potřebuji pracovat s menším textem, i čtvrtka dioptrie mi bude chybět.

A nevyjde mne levněji, než dát 50 tisíc za luxusní brýle, jít na laserovou operaci očí?

U každého je to jiné. Člověk, který nosil celý život brýle a je na ně zvyklý, nemá důvod svůj zvyk měnit. Brýle jsou součástí jeho celoživotního image, není pro operaci motivován. Naopak někdo, kdo brýle nikdy dříve nepotřeboval a nechce je začít nosit, může o operaci samozřejmě uvažovat. Ostatně z vlastní praxe vím, že u lidí, kteří nikdy nenosili brýle a najednou mají mít multifokály, tak jim to může dělat problém. Takže nejsou ideálními zákazníky pro tento typ brýlí.

Bude lidem v důchodu stačit levnější, méně individualizovaná varianta multifokálů?

Pro běžný standard nositele ano. Případně, pokud chtějí mít jedny brýle na všechny vzdálenosti a v průběhu dne si jen chtějí přečíst maily, to u dobrého tipu multifokálu není. V takovém případě není třeba mít na brýle uspořeno 50 tisíc.

Jakub Odcházel, DiS, vedoucí optik a manažer sítě optik Lentiamo.

Když nevidím dobře na žádnou vzdálenost, mohu mít jen jedny brýle?

Ideální varianta, kterou doporučujeme, je, aby si člověk k multifokálním brýlím pořídil ještě jednoohniskové na dlouhodobé čtení. Těmi bude vždy vidění na krátkou vzdálenost lepší, protože danou dioptrii máte po celé ploše brýlové čočky.

A co automatické zatmavování skel?

Lidé tuto úpravu chtějí často, protože když už mají multifokální brýle, chtějí je mít i jako sluneční. Skla pak reagují na UV záření, to prostupuje ale i přes mraky, takže se skla jemně zatmaví, i když je zataženo.

Nehrozí, že pak skla dlouho zůstanou tmavá?

Technologie samozabarvování jsou k dispozici dvě. Starší varianta je ta, kde časem zůstává na sklech zbytková barva. Materiál skel stárne a brýlová čočka, ač má být čirá, je zabarvená do zhruba 25 procent, a už nikdy kompletně čirá nebude.

U nejnovější varianty samozabarvovacích skel výrobce garantuje, že se čočka zabarví do minuty a odbarví do dvou minut. Je to rychlý a plynulý proces. Pak jsou ještě dva typy technologie zabarvení v autě: jeden, kdy se skla brýlí zabarví plně, a druhý, kdy se plně nezabarví. Druhá varianta je podle mne výhoda, protože po cestě dnes bývá mnoho tunelů a vy, když do nich vjedete s plným zabarvením, v tu chvíli nevidíte nic.

Obroučky i od zajímavých značek se staly docela dobře cenově dostupné, stojí třeba kolem 3000 korun.

Dá se korigovat, aby nebylo ztmavení moc intenzivní?

Lze to udělat různými barvami. Když je to šedá barva, ta poměrně hodně utlumuje světlost viděného. V průběhu stárnutí vlastní nitrooční čočky klienta ovšem může přijít doba, když už mu takové šero nevyhovuje a hůř vidí.

Pro samozabarvování se mohou volit ještě barva hnědá nebo zelená. Hnědá barva pohled rozjasňuje – jemně zabarvená hnědá čočka ukazuje vše prosvětlenější. Barva samozabarvování se volí i podle barvy obruby, třeba zelená se do všech nehodí.

Máme si oči chránit proti modrému světlu a dávat si tento filtr na brýlové čočky?

Tato úprava znamená především zesílený UV filtr. Standardní UV filtr v běžné brýlové čočce je asi 380 nanometrů, a ten filtruje UV záření a část neviditelného světla. Ve slunečních brýlích bývá UV filtr běžně 400 nanometrů.

V rozmezí 380 nanometrů a dál už začíná vlnová délka viditelné části světla. A zesílený UV filtr, který se nastavuje na 420 nanometrů, blokuje částečně i toto modré světlo. A teď je otázkou, jestli takový filtr má pro nositele smysl nebo ne.

Co si myslíte Vy?

Vlivem digitalizace sedíme všichni u počítače, ale většina z monitorů, nebo i z displejů mobilů je dobře udělaná, mají speciální filtry a intenzitu jasu, kterou si nastavují automaticky samy. I tak ale filtrem modrého světla docílíte toho, že jsou vaše oči při dlouhodobém používání monitorů víc chráněny, a to i před klasickým zářením ze slunce.

Únava očí se díky tomu snižuje a chrání se celé oko i oblasti kolem něj. Cena přitom není vysoká, pohybuje se v řádu stovek na úpravu jedné běžné brýlové čočky.