„Hemoroidy jsem považovala za nemoc cyklistů, a protože jsem vždycky dávala přednost pěší turistice, nikdy by mě nenapadlo, že by se mohly týkat i mě. Tedy až do porodu první dcery. Po prvním porodu se naštěstí vše samo spravilo, po tom druhém už ale ne. Bolest a svědění se mi dařily ‚zahnat‘ mastičkami, krvácení ale stále trvalo. Po porodu druhého dítěte řešíte samozřejmě tisíce jiných věcí. Navíc, pokud mám být upřímná, zrovna tohle se mi s doktorkou vůbec řešit nechtělo," přiznala Eva.

Bolest, svědění a krvácení se ale postupně stále zhoršovaly. "Nejprve jsem se tedy v rámci návštěvy zmínila o problému praktické doktorce. Když jsem jí popsala, o co jde, měla jasno. Upozornila mě na to, že pokud budu dál dělat, že se nic neděje, bude se to i dál zhoršovat. Navíc, pokud budu problém řešit včas, je možné použít v případě potřeby zákroku mírnější metody, které tolik nebolí a nemusí se po nich zůstávat v nemocnici nebo doma. Pokud budu čekat moc dlouho, nic jiného, než nemocnice nebude připadat v úvahu," řekla.

Léky na posílení žil

Protože ale zrovna nastoupila zpět do práce, k návštěvě specialisty na odstranění se Eva nedostala. "Doktorka mi tedy předepsala alespoň léky na posílení žil. Protože kromě hemoroidů mám i křečové žíly, zabila jsem dvě mouchy jednou ranou. Každopádně jsem se rozhodla, že až se trošku uklidní, udělám si na sebe čas a k doktorovi si dojdu. To se mi podařilo po dalším roce," svěřila se.

Až 80 % těhotných žen může mít problém s hemoroidy.

S onemocněním se za život setká až 60 % lidí.

"Když jsem specialistovi řekla, jak dlouho mám s hemoroidy problémy, nebyl ani moc překvapený. Asi nejsem sama, kdo návštěvu odkládá. Po vyšetření mi doporučil odstranění laserem. Hemoroidy byly zatím ve druhém stadiu, kdy je to možné. Výhodou je, že zákrok probíhá ambulantně a není třeba si brát neschopenku. Dostala jsem pochvalu za to, že jsem brala léky na žíly, a doporučil mi je užívat až do zákroku i po něm," dodává Eva.

"Samozřejmě to nebylo nic příjemného. Ale všichni se snažili, abych se cítila co nejlépe. Před zákrokem jsem sice nesměla jíst, ale na jídlo jsem stejně neměla ani pomyšlení. V ordinaci to šlo rychle. Do půl hodiny bylo hotovo a já si mohla oddychnout," vypráví Eva.

Aby se jí nemoc neobjevila znovu, musela něco změnit. "Hemoroidy mě sice začaly zlobit po porodu, ale to neznamená, že se nemůžou vrátit, i když další dítě už neplánujeme. Braní prášků je to nejmenší a s nevysedáváním na toaletě také nemám problém. Největší výzvou je pro mě úprava jídelníčku a častější pití, abych zabránila zácpě. Od zákroku je to už přes půl roku a zatím je vše v pořádku, problémy mi nedělá ani dlouhé sezení v kanceláři. Tak doufám, že to tak zůstane dlouho," přeje si.

Názor odborníka: MUDr. Martin Kouda (Chimare clinic, Praha)



Případ hemoroidálních obtíží paní Evy je častým problémem žen po těhotenstvích. Hemoroidální žilní pleteně má v řitním kanálu každý. Pokud dojde k jejich rozšíření, začnou se projevovat nepříjemné příznaky. Pálení, svědění, bolest, tlak a krvácení při vyprazdňování. K zbytnění pletení dochází často právě v těhotenství – zvětšující se děloha s plodem vede ke zvýšenému tlaku v žilách pánve a váznutí odtoku krve z hemoroidů. Ty se pak zvětšují.



Hemoroidální onemocnění dělíme do čtyř stupňů pokročilosti podle velikosti uzlů a toho, zda se jedná o hemoroidy vnitřní, nebo vnější. Občasné mírné projevy u počínajících stadií můžeme dobře zklidnit zejména užíváním tablet na předpis (tzv. venofarmak), které zpevňují žilní stěnu, zastavují krvácení, snižují otok, bolestivost a působí protizánětlivě.

Tyto léky dobře působí i na žilní systém dolních končetin (metličky, křečové žíly). Vhodné je doplnění této terapie o místní aplikaci antihemoroidálních mastí a čípků. U pokročilejších stadií onemocnění, kdy se příznaky zintenzivňují a vracejí, přistupujeme k ošetření miniinvazivními, ambulantními metodami, jako je například uvedené laserové ošetření pod ultrazvukovou kontrolou. Laserovým paprskem se uzavřou přívodné cévy do hemoroidálních uzlů a ty zaniknou.

Důležité je onemocnění řešit včas od počínajících stadií za pomoci praktického lékaře, který předepíše zmiňovanou medikaci. V případě přetrvávání obtíží pak odešle pacienta ke specialistovi, který provede nebolestivý, ambulantní zákrok. Tím se vyhneme nepříjemnému, bolestivému operačnímu řešení v celkové anestezii za hospitalizace v nemocnici u pokročilých stadií onemocnění.

Informace o nemoci



* Hemoroidy patří mezi civilizační onemocnění.

* Mezi rizikové faktory patří obezita, nedostatek pohybu, špatná životospráva vedoucí k zácpě nebo průjmům i vrozené dispozice.

* Důležité je jíst stravu s vysokým obsahem vlákniny a dbát na dostatečný pitný a pohybový režim.

* Omezte pikantní dráždivá koření, alkohol a nadbytek kávy.

* Preventivním opatřením je zlepšení vyprazdňovacích návyků: reagovat na hlásící se potřebu vyprázdnění, nutkání neoddalovat a na toaletě nevysedávat.

Recept: Francouzské toasty

Ingredience: ½ banánu, 350 ml ovesného mléka, 60 g hladké mouky, lžička skořice, 1 lžička lahůdkového droždí, prášek do pečiva, toastový chléb, marmeláda, rostlinný olej, cukr



Postup: Banán, ovesné mléko, droždí, špetku prášku do pečiva a skořici rozmixujte.



Na kousky toastového chleba namažte marmeládu podle vaší chuti a přikryjte suchými kousky. Toasty obalte v banánové směsi. Na pánvičce rozehřejte olej a toasty z obou stran opečte. Poté z nich papírovou utěrkou odsajte přebytečný tuk. Podávejte dozdobené ovocem nebo kompotem.

Tipy pro zdraví



Skvělým pomocníkem pro oteklé nohy, křečové žíly, ale i hemoroidy jsou nohy nahoře. Na chvíli si odpočiňte, lehněte si a dejte nohy výš, než je srdce. Díky tomu nedochází k takovému tlaku na konečník a zároveň se lépe prokrví. Pomoci může i zelenina bohatá na vodu, jako je meloun, kyselé zelí, řepa, ředkve, mrkev, okurka, cuketa či rajče.



Potřebnou vlákninu dodáte tělu i konzumací citrusů, rybízu, angreštu či rakytníku, pochutnejte si také na třešních a višních. Jsou skvělým pomocníkem i pro posílení žil. Do jídelníčku zařaďte i dýňová a lněná semínka, která jsou výborným zdrojem nenasycených mastných kyselin a potřebných vitaminů. V případě, že vám semínka nechutnají, zkuste dýňový, lněný nebo makový olej přidat do salátů.