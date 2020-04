Hemofilici, tedy lidé s dědičnou poruchou srážlivosti krve, museli po začátku současné pandemie koronaviru řešit vážný problém. Většina z nich si sama aplikuje chybějící srážecí faktor, kvůli možné nákaze si jej ovšem zejména ti starší z nich obávali vyzvednout ve svém hemofilickém centru. Český svaz hemofiliků spolu s organizací Hemojunior jim proto nabídli kurýrní službu, která jim léky odveze až domů. I díky tomu mohou v klidu prožít letošní Světový den hemofilie, který připadá na 17. dubna.

Světový den hemofilie | Foto: Václav Dvořák

Lidé s poruchou srážlivosti krve si nemohou léky vyzvednout v lékárně, ale musejí pro ně přímo do hemofilického centra. „V průběhu pandemie koronaviru se objevily informace, že část hemofiliků začala s faktorem šetřit, případně léčbu vysazovat, to však není bezpečné. Mohli by začít krvácet, a nakonec by to vedlo k jejich hospitalizaci. Navíc někteří hemofilici ve starším věku jsou na vozíčku či používají berle, takže se nyní dostávali do skoro neřešitelné situace,“ říká předseda svazu Martin Bohůn s tím, že nyní rozvoz léků na požádání zajišťuje certifikovaná kurýrní služba. „Chceme to v tom pokračovat, dokud epidemie nepoleví,“ zdůrazňuje Martin Bohůn.