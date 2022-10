Lidé s autismem se občas chtějí schovat. Jako Martha Issová ve filmu Buko

Když se knihovnice Tereza v podání Marthy Issové dostane v novém filmu Buko do velkého stresu, utíká se před tím, co ho způsobilo, schovat. Pokud nemůže jinak, postačí jí jako úkryt i stará nábytková skříňka. Všichni prožíváme své strachy. Lidé s poruchou autistického spektra jim ale čelí víc a jinak, než my ostatní.

