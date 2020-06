Když se 25letá Eliška Ž. přestěhovala z malého města na Moravě do Prahy, kde si našla lukrativní práci, tušila, že její přechod bude stresující. Ale na práci v bance se těšila a našla si pěkný byt společně s kamarádkou ze střední školy, která už v hlavním městě chvíli žila.

Depresi může odstartovat i velká změna v životě. | Foto: Shutterstock

„Bylo toho najednou strašně moc. Všude okolo lidé, nikdy jsem nebyla sama, žila jsem skoro v centru Prahy, takže neexistovalo místo, kde bych v klidu seděla a přemýšlela, jak jsem byla zvyklá. Ne že bych to nečekala, ale přece jenom, když jsem najednou tuhle realitu žila, cítila jsem se úplně ztracená. Než jsem se zaučila v práci a trošku se spřátelila s kolegy, trvalo to několik měsíců. Postupně jsem přestala spát, prostě jsem nemohla, začala jsem hubnout a stále byla extrémně unavená a v práci se nemohla na nic soustředit. Zapamatovat si nějaké jednoduché pravidlo v práci mě stálo veškerou sílu, co jsem měla,“ vypráví Eliška.