Taneční skupina Rozálie Strakonice ovládla 26. Mistrovství České republiky v country tancích a americkém stepu (cloggingu) ve Znojmě. | Video: Archiv TS Rozálie Strakonice

Ve dnech 5.až 7. května 2023 se mladé stepařky z Rozálie Strakonice zúčastnily 26. Mistrovství České republiky v country tancích a americkém stepu (cloggingu) ve Znojmě. Soutěž byla rozdělena do dvou věkových kategorií - do 13 let (mladší) a do 18 let (starší) a ve stepu (cloggingu) proběhla v kategoriích a-capella, freestyle, sólo, dueto, skupina. Tanečnice z Rozálie získaly pět titulů Mistr ČR, dále jedno 1. místo, dvě 2. místa a dvě krásná 3. místa.

Zdroj: Archiv TS Rozálie Strakonice

Sbírali jsme medaile

Titul Mistr ČR získaly v sólech mladších Nela Vlčková a v duetech mladších Nela Vlčková s Karolínou Císařovou, které doplnily 5. místem Laura Půbalová s Terezou Šilhanovou. Ve skupinách mladších přidaly Nela Vlčková, Tereza Fialová a Karolína Císařová další titul Mistr ČR.

Taneční skupina Rozálie Strakonice ovládla 26. Mistrovství České republiky v country tancích a americkém stepu (cloggingu) ve Znojmě.Zdroj: Se souhlasem TS Rozálie StrakoniceVe freestylu mladších byla na 1. místě Karolína Císařová a na 2. místě Nela Vlčková, v kategorii a-capella mladší vybojovala 3. místo Nela Vlčková, 4. místo Tereza Šilhanová a 6. místo Karolína Císařová. V kategorii starších do 18 let- freestyle obsadila 3. místo Alena Kalbáčová a 6. místo Anežka Krásová. V duetech starších patří 2. místo Aleně Kalbáčové s Anežkou Krásovou a 5.místo Daniele Hlaváčové s Kateřinou Dlouhou.

Ve skupinách starších jsme měli dvě soutěžní vystoupení. 1. místo a titul Mistr ČR získala skupina ve složení Daniela Hlaváčová, Eliška Rabová, Barbora Klečková, Jůlie Marie Šůsová, Markéta Šťastná, Anežka Krásová a Alena Kalbáčová a krásné 6. místo přidala skupina ve složení Daniela Hlaváčová, Kateřina Dlouhá, Nicole Jandová, Lucie Bračoková, Nela Vlčková, Ema Pokorná a Zuzana Dubědová. Další 1. místo a titul Mistr ČR vytančila v kategoriii a-capella starší Alena Kalbáčová.

Je teď potřeba připomenout, že si moc vážíme píle a vynaloženého úsilí všech našich soutěžících. Tímto děkujeme všem děvčatům za jejich přípravu a skvělé výkony, které předvedly. Jste jedničky!!! Všem choreografkám děkujeme za skvělé choreografie – jmenovitě Elišce Mrázové, Michaele Mrázové, Aleně Kalbáčové, Renatě Kapounové a Ivaně Bambáskové.

Renata Kapounová, Ivana Bambásková