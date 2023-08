Co se vám vybaví, když se řekne Hoštice? Obec nedaleko Volyně na Strakonicku a zcela určitě stopa, kterou zde zanechal král českého country Michal Tučný. Také letos mohou vyznavači této muziky složit Michalovi hold.

Country festival Poslední kovboj se v Hošticích koná 18. a 19. srpna. | Foto: Deník/Petr Škotko

V pátek 18. a v sobotu 19. srpna se v hostinci U Miluny koná druhý ročník Country festivalu Poslední kovboj. „Nikdy jsem ani na vteřinu nepřemýšlel nad tím, že by tento festival nepokračoval,“ říká majitel a provozovatel hostince Petr Zíka.

Petře, když jsi loni zakoupil hostinec a rozhodl jsi se pokračovat ve festivalu, dal jsi mu název Poslední kovboj. Proč?

Oficiálně bych řekl, že jsem na tento název koupil práva. Ale druhá pravda je taková, že jsem chtěl, aby hostinec, kde v podstatě před mnoha lety začínala bájná a báječná Stodola Michala Tučného, právě Michala co nejevíce připomínal. Vždyť to přece byl vlastně takový poslední kovboj.

Program:

Pátek 18. srpna: Šrumecz (17 až 19.30), Hastrmani (19.30 až 20), Želiboys (od 20).

Sobota 19. srpna: Pyšelský buráci (14 až 16), Bryčka (16 až 18.30), Pauza (od 18.30).

Jaké byly reakce návštěvníků?

Skvělé. Děkovali, že jsme festival zachovali, protože sem dlouhé roky jezdili. A název Poslední kovboj je jim blízký. Vždyť jde o jednu z nejznámějších Michalových písniček. I když takové jsou v podstatě všechny (úsměv).

Když nahlédneme do programu letošního festivalu, jsou tam oproti loňsku drobné změny.Našim cílem je fanouškům festivalu nabídnout dobrou muziku ještě ve větší rozmanitosti. Proto v pátek i v sobotu hrají tři kapely. Také jsme vsadili na regionální dosah kapel. Takže v pátek do budou Šrumecz, Hastrmani a Želiboys, v sobotu Pyšelský buráci, Bryčka a Pauza. Všechny kapely znám a jsem si jistý, že jejich způsob hraní a vystupování je lidem hodně blízký. Jsou to všechno muzikanti, kteří umějí udělat výbornou atmosféru.

Ještě jsou jiné novinky?

Už loni byla dokončena pergola u hospody, ze které je možné jít rovnou do výčepu a není nutné vše obcházet. Už se osvědčila a na dalších vychytávkách pracujeme. Už zbývá jen objednat počasí.