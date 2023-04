Obchvat Volyně je příkladem vleklé přípravy staveb. Do území se začal kreslit už na přelomu 80. a 90. let, tehdy měla přeložka jít ještě částečně skrze Volyni. V polovině 90. let plán dokonce získal od ministerstva životního prostředí v procesu EIA souhlasné stanovisko, do druhého procesu EIA zamířil v roce 2007, řízení ale bylo zrušeno kvůli změně zákona. Nyní tedy vyšel třetí pokus, který zapracovává i minulé připomínky.

Výhled na Andělíček zachovají

Nejzajímavější na sedmikilometrové trase je tunel. „Na žádost města Volyně byla prověřena možnost realizace hloubeného tunelu o délce 150 metrů v blízkosti Kaple Anděla Strážce,“ píše se v aktuální dokumentaci. Důvodem je mimo jiné zachování výhledu na kapli. Podle zpracovatelů dokumentace tunel zlepší i sklonové poměry, takže je doporučen jako jediná varianta.

Díky obchvatu silnice I/4 také obejde vrch Betaň, kde jsou nyní nebezpečné serpentiny a podélný sklon silnice dosahuje až 10 %. „Zejména v zimním období se toto stávající trasování jeví jako velmi nevhodné,“ píše se v dokumentaci. Přeložka se napojí na stávající silnici severně od Volyně mimoúrovňovou křižovatkou, ukončení trasy pak bylo posunuto na jih až za obec Zlešice.

Volyni se uleví

„Vzhledem k relativně vysokým intenzitám provozu na stávající silnici I/4 je stavba přeložky a náprava stávajícího nevhodného trasování žádoucí. Dojde tím ke snížení dopravní zátěže v centru Volyně a dále ke zvýšení komfortu jízdy v řešené trase,“ je uvedeno v dokumentaci.

Stavět se má v letech 2027 až 2030, stavba si vyžádá zábor zhruba 28 hektarů zemědělské půdy a dvou hektarů lesa. Jihočeský krajský úřad přitom stanovil řadu podmínek, mimo jiné prozkoumání vlivu na spodní vody nebo zbudování přechodů pro zvěř.

Autor: Jan Šindelář