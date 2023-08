Ve Volyni se opět snoubí křehká krása květin a umění. Pěstitelé lilií a dalších květin z organizace ČZS Martagon ve spolupráci s organizací Volyňská kultura připravili tradiční výstavu květin a obrazů.

Výstava se koná 5. a 6. srpna. | Foto: Deník/Petr Škotko

„Otevřeno bude o volyňské pouti v Pošumavské tržnici a Malé galerii, a to v sobotu 5. srpna od 10 do 18 hodin a v neděli 6. srpna od 9 do 16 hodin,“ říká za pěstitele lilií Jiří Kovář.

Vystaveny budou tradičně lilie, mečíky, jiřiny, růže, fuchsie, trvalky, letničky, skalničky, kaktusy, sukulenty apod. „Letos zvlášť upozorňujeme na expozici barevných okrasných afrických kopřiv, které pěstuje teprve čtrnáctiletý Richard Přib,“ dodává Jiří Kovář.

Další zajímavostí bude vystavení aranžovaných nástěnných věnečků z tvorby Lenky Hradecké.

V případě zájmu bude možno zakoupit drobné pěstitelské přebytky nebo řezané květy – návštěvníci si též mohou odnést zdarma různou zahrádkářskou literaturu (např. časopis Zahrádkář, Rukověť).

Neodmyslitelnou součástí této výstavy jsou originály obrazů, které letos vystaví malířky Eva Wernerová Malkovská a Michaela Loudová. Po dohodě s autorkami budou obrazy prodejné.

Výstava se koná již ve 22. nepřetržitém pořadí.