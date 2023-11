Zatímco Vodňany loni poměrně dost šetřily a radnice rozhodla o instalaci přibližně poloviny výzdoby, letos to bude naopak. „Použijeme vše, co máme. Loni se kvůli energiím šetřilo, letos už si město vyzdobíme pořádně,“ uvedl vedoucí vodňanských technických služeb Martin Čížek. Kromě náměstí Svobody a hlavních příjezdových ulic do města bude opět vyzdobený prostor před DSP Vodňany, u parku a podobně.