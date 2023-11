Stanislav Schneedorf je rodák ze Strakonic a známý volarský restaurátor křížků na pomezí Šumavy a Bavorska, který již dlouhá léta žije ve Volarech.

V současné době mezi restaurováním a psaním, či shánění materiálů k opravám, jezdí po Jihočeském kraji a beseduje zejména v knihovnách měst a městeček o své práci.

Jeho poslední zastávkou byly Vodňany, kde v nádherných prostorách městské galerie představil své dvě knihy Příběhy Šumavských křížků a Příběhy Šumavských křížků po druhé. Rovněž představil a k prodeji nabízel jím vyrobené kalendáře na rok 2024, ve kterých jsou fotografie míst krásné Šumavy s restaurovanými křížky, ale i krásná místa spojená s historií dávnou, nedávnou i současnou.

Příběhy devadesáti křížků ve Vodňanech představil společně se svou kamarádkou, která ho tradičně doprovází, Vlaďkou Tippmann ze Želnavy. Vyprávění doplnil o své zážitky z oprav, které jsou humorné, ale i vážné. Opravovat sakrální památky není jen o tom, že se přijede na místo, kde je kaplička, či křížek. Než se pustí do opravy, musí mít povolení i partu dobrých kamarádů, která s usazením pomůže. Mnohé křížky posvětil volarský farář Římskokatolické církve Karel Falář, který je jedním z mnoha obdivovatelů jeho neocenitelné práce.

Povídalo se i o opravách v samotné krajině, kam si většinou Stanislav Schneedorf materiál sám doveze, potom ho mnohdy čeká cesta pěšky do kopce, z kopce, po rovině, mezi drny… To jsou výškové metry, kilometry a zejména dojezdy, a to vše ve vlastní režii. To vše Stanislav Schneedorf zvládá bravurně a Vodňanskému publiku se jeho komponovaný program, promítnutí 90 křížků a jednoho sestřihu, moc líbil.