/GALERIE/ Letos si připomeneme jednadvacet let od řádění ničivých povodní, které se v roce 2002 nevyhnuly ani městu Vodňany. V naší galerii se můžete podívat, jak nás tehdy živel zkoušel.

Vodňany pod velkou vodou v roce 2022. | Foto: Karel Burda

Byl srpen roku 2002 a Čeko zasáhla událost, která u nás neměla obdoby. Mimořádně vydatné deště tehdy ve dvou vlnách přinesly zkázu. Rozvodněné toky řek a potoků ničily domy, silnice, mosty. Mnozí ještě dnes vzpomínají na povodně se slzami v očích.

Jak k nám přišla velká voda

● Dne 6. srpna 2002 začala počasí v Čechách ovlivňovat tlaková níže, která se svým frontálním systémem pozvolna postupovala k východu.'

● Do 7. a 8. srpna vytrvalé silné srážky naplnily většinu jihočeských a západočeských řek.

● Ve čtvrtek 8. srpna již na některých místech dosáhla povodeň svým rozsahem 50leté vody (především na jihu Čech).

● Situace se však pozvolna uklidňovala a 9. srpna přestalo pršet.

● Ale 11. a 12. srpna začalo opět pršet.

● Nad jihozápadem Čech se střetly dva výrazné frontální systémy, které se jenom pomalu posunovaly k severovýchodu. Návětrný efekt na jihu Čech navíc přinášel další zesilování deště. Půda přesycená vodou z předešlých srážek nedokázala zadržet vodu a ta stékala do naplněných řek.

● V týdnu od 12. do 18. srpna část Čech postihla pětisetletá až tisíciletá povodeň. Zdroj: cs.wikipedia.org



A takhle zaplavila velká voda v roce 2002 Strakonice:

