Dvacet let působil ve vodňanské restauraci Na Radosti. A předešlých 20 let v mnoha jiných hospodách a restauracích. Teď ale přišel konec. Hospodský, kuchař a podnikatel v jedné osobě Jiří Sebera dal přednost zdraví. „Prostě nastal konec jednoho hospodského života,“ řekl s mírnou, sobě vlastní nadsázkou.

Jiří Sebera. | Foto: Deník/Petr Škotko

V těchto dnech můžete právě Na Radosti vidět cedule s oznámením, že Jiří Sebera končí. „Byl jsem tam v nájmu 20 let a hrozně mě to bavilo. Ale objevily se poměrně vážné zdravotní potíže. Už jsem se myšlenkou na odpočinek zabýval delší dobu, ale tohle definitivně rozhodlo,“ dodal.

Na chvíli, kdy přišel do restaurace Na Radosti, vzpomíná dodnes. „Byla to hospoda bez kuchyně, ale já měl v té době penzion, takže to nebyl takový problém. Důležité bylo, že sem chodili fajn lidi,“ vzpomíná.

Svoje rozhodnutí dlouho probíral s celou rodinou, nakonec vyhrála obava o život. „I když byly chvíle, kdy to fakt bylo na hraně. Nejhorší okamžiky jsme zažívali, když přišel zákaz kouření v hospodách a pak covid. Ale přežili jsme,“ dodal.

Vše špatné ale převýšily okamžiky, kdy byl v práci, mezi štamgasty a v plné síle. „Teď budu tak tři měsíce v klidu a vzpomínat na těch 40 let. Na ty hospody, kde jsem byl, zájezdy, štamgasty. A kdo ví, třeba se Na Radost vrátím jako kuchař, kdyby mě majitel chtěl,“ zakončil svůj příběh Jiří Sebera.