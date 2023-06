Muzeum středního Pootaví Strakonice chce co nejvíce zpřístupnit své prostory různě hendikepovaným občanům. Ne všechno je možné, ale 11 informačních videoklipů pro neslyšící, to splnit šlo.

Robert Malota představil klipy pro neslyšící. | Foto: Deník/Petr Škotko

„Bohužel, nedokážeme bezbariérovost. Prostory hradu nám neumožňují, abychom všude umístili výtah nebo schody nahradili plošinami. Ale teď jsme spustili něco jiného,“ říká ředitelka muzea Ivana Říhová. Společně s organizací Deaf Friendly, která pracuje v oblasti tlumočení překladu znakových jazyků, vyrobilo muzeum 11 informačních videoklipů, které formou českého znakového jazyka představují neslyšícím a nedoslýchavým expozici řádu maltézských rytířů.

Více k tomu řekl pracovník muzea Robert Malota. „Neslyšící jsou na tom z hlediska příjmu informací hůře než třeba nevidomí. Pokud neslyší od narození, chybí jim například abstraktní myšlení. My jsme se rozhodli, že začneme právě s nimi. Tvorba videoklipů byla náročná na přípravu. Museli jsme kombinovat obrázky i tlumočníka. Navíc existují i výrazy, kterým neslyšící nerozumí a musejí se do klipu vepsat. Například jména ostrovů či historických osobností. A pro nedoslýchavé připravujeme do klipu i titulky. Navíc ne každý umí znakový jazyk, který je poměrně těžký. Jiné výrazy se používají například v Praze, jiné v Brně.“

Poklad na dvou kolech. Muzeum získalo legendární kaktus

Současná pracovnice Domova pro seniory v Rybniční ulici Monika Nováková před lety vyučovala ve Volyni znakovou řeč pro neslyšící. „Je to úžasný nápad a muzeum si zaslouží obdiv. Taková pomoc může neslyšící do muzea přivést. Nikde jsem se s tím nesetkala, a to ani na jiných institucích,“ řekla Monika Nováková.

Klipy budou umístěny na youtubovém kanále muzea, odkaz youtube také na webových stránkách muzea. Neslyšící si budou moci vypůjčit tablet s videoklipy při prohlídce expozic či využít QR kódu přímo v expozici pro přehrání na vlastních zařízeních.