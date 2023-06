Slavný Ranč Šimona Pláničky v Hošticích patřil v sobotu 27. května motorkářům. Konal se zde dvoudenní sraz vyznavačů těchto strojů, který připravil klub Motobobrů ze Strakonic.

Motorkáři v Hošticích. | Video: Deník/Petr Škotko

Jeho vedoucí Láďa Hrdlička netajil radost nad tím, jak se vyvíjí vzájemné vtahy mezi různými kluby. „Tento víkend mají sraz také motorkáři v Táboře. Tak jsme se dohodli, že se setkáme na půl cesty v Písku, kde bude program,“ řekl Láďa Hrdlička.

Podle něj je to známka rostoucího přátelství a kamarádství mezi motorkáři. „Když jsme přijeli do Písku, bylo tam hodně motorkářů, kteří ale přijeli odjinud. Byla skvělá nálada. Až potom jsem se dozvěděli, že to byli Táboráci,“ popsal setkání motorkář Pepa.

V Hošticích se během víkendu vystřídalo kolem 500 motorkářů.