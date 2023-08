Velkolepé oslavy v Mladějovicích. Výročí mají hasiči, ochotníci, škola i obec

Poslední srpnový víkend bude v Mladějovicích patřit oslavám. Kulatiny, 120 let od založení, slaví místní sbor dobrovolných hasičů, 110 let si připomenou místní ochotníci, 120 let uplynulo od časů, kdy místní školu navštěvoval Josef Skupa a 725 let si připomíná i sama obec. Takže je jasné, že slavit se bude ve velkém stylu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Hasiči, ochotníci, obec i škola. Celé Mladějovice poslední srpnový víkend slaví. | Foto: Se svolením DS Skupa Mladějovice