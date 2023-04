Velikonoční trhy se v Základní škole Dukelská ve Strakonicích těší velké oblibě. Nejenže v předstihu navozují sváteční atmosféru, ale mají i charitativní podtext. Již hodně let putuje výtěžek z prodeje Dětskému centru Jihočeského kraje, které sídlí v areálu strakonické nemocnice.

Velikonoční trhy jsou na ZŠ Dukelská ve Strakonicích již tradicí. | Foto: Deník/Petr Škotko

Všechny výrobky s motivy Velikonoc a jara tvoří žáci napříč jednotlivými ročníky. A protože jsou vychovatelky a učitelky kreativní, každý rok vymyslí nějakou novinku.

Rozumíte zkratkám, které používají děti? Češtinu byste v nich hledali marně

Letošní Velikonoční trhy se ve škole uskuteční v úterý 4. dubna, začínají ráno v 8 hodin ve vestibulu. Tady bude možné nakupovat do 11.15 hodin. Odpoledne se akce přesune tradičně do školní jídelny, kde do programu přibudou ukázky různých stylů zdobení kraslic, pletení pomlázek a rovněž se bude hlasovat o nejkrásnější a nejpůsobivější velikonoční výrobek. Odpolední program v jídelně startuje ve 14 hodin, končí v 16 hodin.

Jaroslava Krejčová, Strakonice