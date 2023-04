Svátky jara jsou tu a lákají nás na nejrůznější akce plné tradic a barev! Podlehněte kouzlu Velikonoc a zajděte se podívat na výstavy, trhy, burzu a další akce. Přivítejte jaro s plnou parádou.

Velikonoční trhy. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Velikonoční řemeslné trhy na zámku

Blatenský zámek hostí trhy.Zdroj: Foto: Deník/Petr ŠkotkoZámek Blatná

Od pátku 7. do neděle 9. dubna

vždy od 10 od 17 hodin



Užijte si tři dny plné skvělé atmosféry, tradičních produktů a pokrmů. Připravena bude i výtvarná dílna pro děti.

Velikonoční výstava Strakonického muzea

Muzeum středního Pootaví Strakonice

Do pondělí 10. dubna, út – ne 9 – 17 h, včetně svátků

Výstava představuje dobu postní i velikonoční. Návštěvníci si prohlédnou věci spojené s církevními obřady, umělecká díla s velikonoční tématikou či zvykoslovné předměty, jako jsou kraslice, pomlázky, řehtačky a obřadní pečivo.

Velikonoční burza sběratelů

Velikonoční burza.Zdroj: Deník/Petr ŠkotkoSokolovna Strakonice

Sobota 8. dubna od 7.30 do 11.00 hodin



Přijďte si doplnit své sbírky. Čeká vás přehlídka pohlednic, mincí, lahví, etiket odznaků a dalších sběratelských skvostů.

Velikonoční disco

Sál Na Nové Volyně

Sobota 8. dubna od 20 hodin

Dj Aiven zahraje to nejlepší od 90. let do současnosti.

Na zajímavé akce se můžete vypravit i za hranice okresu

Stezka za obřími kraslicemi

Obří vejce najdete na Hluboké.Zdroj: Deník/Lenka PospíšilováHluboká nad Vltavou

Od pátku 7. dubna do neděle 14. května



V Hluboké nad Vltavou můžete navštívit speciální venkovní expozici ručně malovaných obřích kraslic. Opět jsou připravené vycházkové okruhy a doprovodná hra.

Velikonoce v zoo

Hluboká nad Vltavou

Sobota 8. dubna od 13 do 17 hodin

V zoo na vás budou čekat nejen nová mláďata, během odpoledne si můžete užít i bohatý zábavný program, komentovaná setkání u zvířat, výtvarné dílny, obří hnízdo sladkostí, hudební vystoupení či jarmark.

Svatý hřeb z Milevska

Svatý Hřeb z Milevska bude na pár dní k vidění v Prácheňském muzeu v Písku.Zdroj: Tomáš DroppaPrácheňské muzeum Písek

Od pátku 7. do neděle 16. dubna od 9 do 18 hodin



Podařilo se vyzvednout historický artefakt, který středověká společnost považovala za jednu z nejvzácnějších křesťanských relikvií na světě – část hřebu ze Svatého Kříže. V Prácheňském muzeu v Písku můžete nyní tento poklad spatřit na vlastní oči.