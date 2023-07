Když je nuda, v hlavách mládí se rodí různé nápady na její zahnání. „Skvělý“ plán dostala omladina začátkem prázdnin ve Strakonicích. Nenapadlo je nic jiného, než uspořádat závody v nákupních košících. Jenže to bylo hodinu před půlnocí. Telefonát na městskou policii na sebe nedal dlouho čekat.

Strážníci přijali oznámení, že po Katovické od Inferna jezdí omladina z kopce dolů v nákupních vozíkách. Ne že by taková vylomenina nemohla navodit pořádný adrenalin, bylo ale třeba vzít v potaz i druhou stranu mince – vozíky jsou majetkem marketu a co kdyby se posádce něco stalo.

„Když však hlídka k nákupnímu centru přijela, žádný sjezd šusem nespatřila. Viděla pouze dvojici, která zrovna vracela nákupní košík do štrůdlu k ostatním. Byli to Brňáci, kteří se dušovali, že taková hloupost by je ani ve snu nenapadla. Strážníci tedy popřáli Moravákům šťastnou cestu a vrátili se k dalším kontrolám do jiných částí města,“ uvedla tisková mluvčí strakonické městské policie Jaroslava Krejčová.

