Osmatřicetiletý recidivista se ve středu 5. července pokusil odcizit v supermarketu v ulici Na Ohradě ve Strakonicích energetický nápoj za 40 korun. Překazila mu to ale ostraha. Mluvčí policistů Jaromíra Nováková uvedla, že muž se ale nevzdal a hned druhý den šel krást do prodejny drogerie v Katovické ulici. „Vzal dva deodoranty, které si schoval do kapes a bez zaplacení prošel přes pokladny,“ dodala mluvčí. I při této krádeži byl ostrahou zadržen. Nenapravitelného recidivistu čeká opět soud.